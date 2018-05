Plzeň jede do Edenu pro titul, stačí neprohrát. A Brno? Vybojuje naději?

Třeba v Olomouci, která v případě slávistické porážky a vlastního vítězství nad Bohemians může poskočit na druhé místo. Na hřiště posledního Brna přijede čtvrtý Jablonec a záchranářské bitvy čekají vlastně na všechny týmy ze druhé poloviny vyrovnané tabulky.

Přesto pozornost směřuje především do Edenu a otázka zní jasně: teď, nebo až za týden.

Slavia Praha - Viktoria Plzeň sobota 18.30, rozhodčí Franěk, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Slavia: O. Kolář - Bořil, Jugas, Ngadeu, Flo - Kúdela - Stoch, Hromada, Hušbauer, Sýkora - Škoda. Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Kovařík - Hrošovský, Hořava - Zeman, Čermák, Kopic - Bakoš.

Slavia ve dvou posledních ligových zápasech remizovala, a protože Plzeň mezitím vítězila, čtyři kola před koncem má lídr tabulky před sobotním soupeřem devítibodový náskok.

Proto mu stačí neprohrát.

Jak je to s trofejí? I kdyby plzeňští fotbalisté na Slavii neprohráli a stali se novými mistry, na trofej si budou muset ještě dva týdny počkat. Podle zvyklostí z posledních let se pohár mistrovi předává nejdříve po posledním domácím utkání v sezoně, v případě Plzně po duelu s Teplicemi (19. května).

„Dva týdny zpátky by to asi nikdo nečekal, ale máme obrovskou motivaci ukončit to rovnou tam. Stačí nám sice remíza, ale na to hrát nemůžeme,“ uvědomuje si plzeňský kapitán Hubník.

Nikdo nepochybuje, že Plzeň titul dřív nebo později získá, nicméně pro slávisty by bylo krajně nepříjemné, kdyby se jí to povedlo právě v Edenu. „To by vážně nebyl pěkný pohled,“ připouští záložník Jakub Hromada, který do Slavie přestoupil právě z Plzně.

Stalo se pravidlem, že vzájemné zápasy Slavie s Plzní vyhrává domácí tým. Platilo to v sedmi posledních případech, na podzim ve Štruncových sadech rozhodla rána Daniela Koláře, který však na jaře i kvůli zdravotním problémům spíš paběrkuje.

Nejisté jsou i starty plzeňských Krmenčíka s Limberských či slávisty Deliho. Před týdnem nebyli stoprocentně připravení ani Škoda s Hušbauerem, byť do utkání Slavie se Slováckem (0:0) nakonec zasáhli.

„Chceme získat body do tabulky, abychom si upevnili druhé místo a abychom oddálili plzeňské oslavy. Očekávám opatrnější zápas, nikdo nebude chtít udělat chybu,“ řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Slovan Liberec - Vysočina Jihlava sobota 16.00, rozhodčí Houdek, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy

Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Breite, Folprecht - Wiesner, Bosančič, Potočný - Pulkrab. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Štěpánek, Buchta, Schumacher - Mara, Ljovin - Fulnek, Dvořák, Zoubele - Ikaunieks.

Oba týmy vstoupily do jara výborně, jenže v posledních týdnech ztrácejí.

Slovan Liberec je v tabulce šestý, dva body za pohárovým čtvrtým místem, protože v posledních čtyřech ligových duelech třikrát prohrál a jednou remizoval. Jihlava dokonce remizovala čtyřikrát v řadě, od sestupových příček ji dělí bod.

„Jihlava získala cenné skalpy Slavie i Plzně a překvapila sama sebe i celou ligu. Ale pořád je v boji o záchranu ve velkém ohrožení, takže čekám, že u nás bude maximálně bojovat a na hřišti nechá úplně vše,“ uvedl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

„Musíme vycházet z velmi dobré defenzivní činnosti a trpělivě čekat na naši příležitost ke vstřelení branky,“ tvrdí Michal Šmarda, asistent trenéra Svědíka.

Překvapivý výsledek měl vzájemný duel, jenž se hrál na podzim na Vysočině. Liberec, který tehdy ještě vedl kouč Trpišovský, Jihlavě podlehl 1:3.

Mladá Boleslav - Baník Ostrava sobota 16.00, rozhodčí Příhoda, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Chaluš, Křapka - Jánoš, Mareš - Konaté, Valenta, Přikryl - Ladra. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Poznar, Baroš.

Baník před týdnem doma porazil Spartu a uzavřel úspěšný duben, za který ostravský Bohumil Páník obdržel ocenění pro trenéra měsíce. „Věřím, že ta cena pomůže celému Baníku v náročném závěru jara,“ uvedl zkušený kouč.

Sobotní duel je klíčový. Pokud Ostrava v Boleslavi vyhraje, přeskočí ji v tabulce, kde jí momentálně patří předposlední patnácté místo.

„Remíza nepomůže nikomu, i když by pro nás nebyla nejhorší, protože každý bod z venku může rozhodovat. Ale vítězství, to by byl obrovský posun a skok do míst, kde by se nám opět dýchalo trochu lépe,“ řekl Páník.

„Je to zápas o všechno. Musíme předvést to, co Baník předvedl se Spartou, a doma je porazit. Nebude to ani tak o fotbale, bude to válka. V hlavách se na to musíme připravit, protože Baník nám nedá nic zadarmo,“ uvědomuje si boleslavský záložník Petr Mareš.

„Na hřiště prostě musí vlétnout jedenáct válečníků, kteří Ostravu vyprovodí,“ doplnil.

Zbrojovka Brno - Jablonec sobota 16.00, rozhodčí Královec, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl, Škoda, Ashiru - Růsek. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Jovovič - Doležal, Chramosta.

Zbrojovka je na tom ze všech týmů v lize nejhůř. Čtyři kola před koncem ztrácí šest bodů na záchranu, navíc už osmkrát v řadě nevyhrála. „Situace opravdu není růžová,“ přitakává trenér Roman Pivarník před utkáním s Jabloncem, nejlepším týmem jara.

„Soupeř má asi poslední šanci, jak získat nějakou šanci na záchranu. I když jsou poslední, jsou určitě kvalitní, je to tradiční účastník ligy, ale pokud budeme hrát tak, jak hrajeme, nemuseli bychom se z Brna vracet s prázdnou,“ věří kouč Jablonce Petr Rada.

Utkání se hraje pět dnů před finále domácího poháru, v němž Jablonec narazí na Slavii. „To ovšem v hlavách ještě vůbec nemáme,“ ujišťuje Rada.

Jablonec nastřílel osmnáct gólů a spolu se Spartou je nejproduktivnějším týmem jara, naopak Brno dalo na jaře jen čtyři góly, to je nejméně z celé ligy.

Karviná - Dukla Praha sobota 16.00, rozhodčí Julínek, na podzim 2:3 Předpokládané sestavy

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Janečka, Eismann - Šisler - Štepanovský, Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner. Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, J. Podaný - Hanousek, Bilovský - Douděra, Néstor, Holík - Holenda.

Dva do boje o záchranu namočené týmy. Hůř je na tom Karviná, která má jen šestadvacet bodů, čili jen mírný náskok před patnáctým Baníkem. Dukla je na devětadvaceti.

„Je to pro nás extrémně důležitý zápas, ve kterém potřebujeme nutně zabrat a získat všechny body. Věřím, že jsme nachystaní a že duel zvládneme k naší spokojenosti,“ řekl trenér Karviné Josef Mucha.

Podobně však mluví i jeho soupeř Jaroslav Hynek, kouč Dukly: „Věřím, že se připravíme lépe než před posledním venkovním zápasem se Slováckem a podáme koncentrovaný výkon. Chceme vyhrát.“

Karviná však na domácím stadionu podlehla naposledy v říjnu Plzni. Na jaře porazila před vlastními fanoušky Zlín a remizovala se Spartou, Slováckem a Teplicemi.

Sigma Olomouc - Bohemians sobota 16.15, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Bederka, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Záviška, Mašek, Vaníček - Tetteh.

Olomouc, která měla pomalejší rozjezd do jara, je znovu ve výborné formě a reálně útočí na druhé místo, zajišťující účast v předkole Ligy mistrů. „Je to zavazující. Vítězství v Teplicích nám dalo velmi dobrou výchozí pozici pro závěrečná čtyři kola,“ řekl trenér Václav Jílek.

V Ďolíčku, kde na jaře bodovala jen Jihlava, Olomouc na podzim remizovala 1:1. A měla štěstí. V domácím prostředí si na soupeře věří víc: „Způsob hry mají založen na velké aktivitě a agresivitě, kvalitě Tetteha na hrotu nebo hře dobrých křídel. Mají dobrou organizaci, ale chtěli bychom Bohemce vnutit náš způsob hry a být dominantní,“ plánuje Jílek.

„Chceme se udržet na sedmém místě, což by pro nás byl velký úspěch, ale Olomouc, která je na pozicích zaručujících evropské poháry, půjde do utkání jistě s velkou motivací,“ uvedl kouč Martin Hašek.

„Základní předností Olomouce je kvalitní trenér a tým, který je dlouho pospolu a má zažitý herní systém. Trenér Jílek to umí,“ dodal.

Slovácko - Teplice sobota 17.00, rozhodčí Zelinka, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy

Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Hofmann - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hora, Žitný, Rezek - Vaněček.

Slovácko před týdnem na Slavii natáhlo sérii bez inkasovaného gólu na čtyři zápasy. „Přesto ještě nejsme zachránění. Bod z Prahy potřebujeme potvrdit domácí výhrou,“ řekl Michal Kordula, trenér Slovácka.

Tým z Uherského Hradiště má tříbodový náskok nad sestupovými příčkami, vítězstvím by se dostal přes třicetibodovou hranici, která zpravidla k ligové záchraně stačí.

„Jak jsme se přesvědčili už v předchozích zápasech se soupeři, kteří hráli o poháry nebo o záchranu, jsou to zápasy o všechno. My jsme relativně v klidu, ale chceme vyhrát a odčinit domácí prohru s Olomoucí,“ řekl teplický záložník Jan Rezek.