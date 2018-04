Liga nabídne přímé souboje o poháry i záchranu. A jako bonus šlágr v Plzni

Po třech pátečních zápasech pokračuje liga čtyřmi sobotními duely a nedělním šlágrem v Plzni.

Jde o záchranu, ale i pohárové příčky. Doma hraje poslední Baník, v moravském souboji o důležité body se utká Slovácko s Brnem. A co Dukla, vyhraje na jaře konečně domácí zápas?

Jablonec - Olomouc sobota 16.00, rozhodčí Orel, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Považanec, Jovovič - Chramosta, Doležal. Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Řezníček.

V o poznání lepším rozpoložení jsou domácí, byť v minulém kole po šesti jarních výhrách v řadě jen remizovali.

„Jablonec má na jaře skvělou formu, zatímco my jsme v posledních zápasech nějaké body poztráceli. Hrajeme o něco a nevím, do jaké míry nás to svazuje. Mělo by na hráčích být cítit, že chtějí vyhrát. Měla by na nás být vidět bojovnost, odvaha, nasazení a v tom budeme muset přidat,“ uvedl trenér Sigmy Václav Jílek.

Olomouc se s Jabloncem na podzim utkala dvakrát. Poprvé v lize remizovala 0:0, pak prohrála 3:4 v poháru.

„Sigma má tým, který do ligy patří, a není náhoda, že jsou nahoře. Ale je to hratelný soupeř. Každé kolo je teď důležité a závěr ligy bude hodně napínavý,“ tuší kouč Jablonce Petr Rada.



Baník Ostrava - Bohemians sobota 16.30, rozhodčí Královec, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Jirásek - Poznar, Baroš. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Tetteh.

Před týdnem sice fotbalisté Bohemians smetli vedoucí Plzeň na domácím hřišti 5:2, jenže venku se jim na rozdíl od Ďolíčku nedaří. Na jaře prohráli na Slavii, na Slovácku i v Jablonci. A teď jedou do Ostravy, která honí body k záchraně.

„Bude to úplně jiný zápas než s Plzní. Ostrava bude namotivovaná, protože udělala ze tří posledních zápasů sedm bodů. Určitě nás budou chtít porazit, ale my tam pojedeme po minulém kole uvolnění. Věřím ve vítězství,“ řekl Dominik Mašek z Bohemians.

Baník porazil v minulém kole Zlín a předtím bodoval i s Plzní a Jihlavou. Zůstává sice poslední v tabulce, jenže od záchrany ho dělí už jen dva body.

„Bohemka má ohromně poctivé a běhavé mužstvo. Mají výborného trenéra, který má svůj pohled na fotbal. Fandové se mají na co těšit. Přijíždí mužstvo, které nám nic zadarmo nedá, ale my jemu taky ne. Budeme znovu válčit o body,“ prohlásil ostravský trenér Bohumil Páník.



Slovácko - Zbrojovka Brno sobota 17.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy:

Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Janošek, Havlík, Petr - Zajíc. Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Acosta, Polák, Sedlák, Juhar - Škoda - Zikl.



O klíčové body se hraje také utkání čtrnáctého Slovácka s patnáctým Brnem, které má v tabulce o bod méně. Jde o přímý souboj o záchranu.

„Zápas je to pro oba týmy nesmírně důležitý, takže očekávám taktickou bitvu . Může to být o první gólu, protože tým, který půjde do vedení získá psychickou výhodu,“ říká fotbalista David Janošek, který do Uherského Hradiště přestoupil v zimě právě z Brna.

„Byl jsem tam od patnácti let, prošel dorostenecké celky až do mužů, takže to určitě bude hodně zajímavé utkání. Asi tam bude před výkopem i trochu nervozita, ale na ten zápas se moc těším,“ tvrdí.

Na podzim Zbrojovka porazila Slovácko 2:1. Byla to úspěšná premiéra trenéra Romana Pivarníka.

„Oba týmy jsou na tom hodně podobně, nedávají góly a nemají body. Důležitá bude v tomto případě i hlava. Víme, oč nám jde, a věříme, že to zvládneme,“ řekl brněnský kouč.

Dukla - Slovan Liberec sobota 18.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Bezpalec - Holík, Brandner, Douděra, Podaný - Holenda. Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab.



Společně se Zlínem je Dukla na jaře vůbec nejhorším týmem ligy. Posbírala jen čtyři body a na jaře dosud nevyhrála doma. I proto se nebezpečně přiblížila sestupovému pásmu, od kterého ji nyní dělí tři body.

„Situace je vážná. V lize je víc týmů, které se z toho prostoru tabulky snaží dostat. Hrajeme o záchranu a jsou před námi tři klíčové zápasy. Proti Liberci nemůžeme brát nic jiného než vítězství,“ tvrdí kouč Jaroslav Hynek.

Jenže ani Slovan rozhodně nepřijede na Julisku zápas jen tak odehrát. Zvlášť po minulém týdnu, kdy nečekaně prohrál domácí utkání s Teplicemi. Góly, které rozhodly, dostal až v poslední desetiminutovce.

„S Teplicemi jsme nehráli dobře, utkání se nám nepovedlo. Je vidět, že je na čem pracovat, že rozhodně nejsme dokonalí. Na začátku jarní sezony bych byl strašně moc spokojený, že budeme bojovat o poháry. S jídlem však roste chuť a my chceme vyhrávat furt. Máme dalších sedm zápasů k tomu, abychom za to zase vzali. A utkání na Dukle vyhráli,“ řekl trenér David Holoubek.



Viktoria Plzeň - Sparta neděle 18.00, rozhodčí Proske, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Bakoš. Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Vatajelu - Stanciu, Kulhánek, Kanga, Plavšič - V. Kadlec, Šural.



Tahák kola, jakkoli už nejde o souboj o titul jako v minulých sezonách, ale jen o zápas prvního s šestým. Přesto má náboj.

Plzeň, které se na jaře nedaří, ze sedmi zápasů vyhrála jediný a její luxusní náskok po podzimu už je pouze poloviční, proti Spartě, která v závěru sezony potřebuje dohnat ztrátu, kterou v současnosti má na pohárové příčky.

Vždyť Letenským reálně hrozí, že po 36 letech nebudou hrát žádné evropské poháry. „Potřebujeme dohnat body, které jsme poztráceli,“ nabádá útočník Josef Šural.

„My se zase musíme zklidnit. Věřím, že se od tohoto utkání odrazíme, abychom zbytek soutěže zvládli,“ reaguje plzeňský trenér Pavel Vrba.

Plzeň na podzim vyhrála na Letné 1:0 brankou Daniela Koláře a Spartu porazila už podesáté od roku 2010, kdy prvně pronikla mezi nejužší českou špičku. Mezitím s pražským rivalem jen čtyřikrát prohrála a jednou remizovala.

„Co jsem tady, tak to doma proti Spartě vždycky byly výborné zápasy. Většinou s dobrým koncem pro nás, doufám, že to bude pokračovat,“ tvrdí záložník Jan Kopic.



Plzeň potřebuje zabrat, naposledy dostala pět gólů od Bohemians. Naopak Sparta, na jaře neporažená, porazila před týdnem jiný pražský celek Duklu 3:0.