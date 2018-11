Na Spartě sláva, v Karviné Slavia. Fotbalová liga po pauze pokračuje

Nejvyšší fotbalová soutěž se přehoupne do druhé poloviny základní části. Šestnácté kolo Fortuna ligy začíná dvěma pátečními duely, pokračuje šesti víkendovými. Pondělní dohrávka na programu není.

Karviná - Slavia sobota 14.00, rozhodčí Franěk, poslední zápas 0:4 Předpokládané sestavy

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Mertelj - Ba Loua, Lingr, Letič - Guba. Slavia: Kovář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Zelený - Hušbauer, Souček - Stoch, Sýkora, Olayinka - Škoda.



Slavia vede ligu po patnácti zápasech o dva body před Plzní, dvanáctkrát vyhrála, jednou remizovala, dvakrát prohrála. Když Karviná na začátku sezony dorazila do Edenu, schytala debakl 0:4.

„Pokud nebudu počítat zápas v Ostravě, který se nepovedl, venku se nám docela daří. Věřím, že na to v Karviné navážeme,“ řekl záložník Josef Hušbauer.

Slávisté během reprezentační přestávky téměř vyprázdnili širokou marodku. Kromě dlouhodobě zraněných Tecla s Hromadou mají k dispozici všechny hráče.

„Ten stav je asi nejlepší od začátku sezony,“ souhlasí kouč Jindřich Trpišovský, jenž s kolegy přemýšlí, co jeho tým v blížícím se utkání čeká.

Předposlední Karviná totiž po porážce 1:3 od Sparty vyměnila trenéra. Romana Nádvorníka nahradil slovenský trenér Norbert Hrnčár.

Ještě jste o něm ještě neslyšeli? Tady je krátká vizitka: naposledy trenér Ružomberoku, obdivovatel anglické ligy, fanoušek Liverpoolu. „Líbí se mi jejich rychlý přechod do útoku, presink, vysoké napadání. Bylo by jednoduché říct, že budeme hrát jako Liverpool, ale to je úplně jiný level,“ uvedl.

Bohemians - Příbram sobota 17.00, rozhodčí Pechanec, poslední zápas 2:4 Předpokládané sestavy

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, Martin Hašek ml., Bederka, Záviška - Mašek - Hilál. Příbram: Kočí - Nitrianský, Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Hlúpik, Pejša, Rezek - Fantiš.

Že budou pozápasové tiskové konference tradičně hodně dlouhé, je u trenérů Martina Haška a Josefa Csaplára jisté. Ale jaký bude fotbal?

„Příbram má teď horší výsledky, ale my jsme na tom podobně a zůstáváme za očekáváním. Pokud vyhrajeme, můžeme se vrátit do té prostřední skupiny, kde chceme být. Pak se můžeme reálně bavit o vydařeném podzimu,“ řekl domácí kouč.

„Jsme schopni vyhrát všude i prohrát všude. Ukázali jsme to minulou remízou v Plzni. Sice jsme předtím hodně prohrávali, ale nejsme dole. Máme odhodlaný tým a to budeme chtít opět ukázat,“ reagoval trenér hostů.

V červenci Příbram na domácím hřišti porazila Bohemians 4:2, tehdy ještě v jejím dresu řádil Jan Matoušek, který vstřelil dva góly. Za hosty poprvé nastoupil a skóroval bahrajnský útočník Abdalláh Júsuf Hilál.

V nedávném osmifinále poháru Bohemians v Příbrami zvítězili 2:1.

Fastav Zlín - Opava sobota 17.00, rozhodčí Zelinka, poslední zápas 2:1 Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík, Jiráček, Hronek - Vyhnal, Beauguel. Opava: Šrom - Simerský, Hrabina, Svozil, Žídek - Puškáč, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič, Smola.

Opava se po návratu na vlastní stadion dere tabulkou nahoru. Aktuálně je devátá, poslední tři zápasy ani jednou neprohrála.

„Držíme se nohama při zemi. Dobře víme, že všechno je hlavně o nás,“ poznamenal trenér Ivan Kopecký. „Navíc nás teď čeká protivník, který má kvalitní záložní řadu a vepředu gólového Beauguela.“

Zlín naposledy nestačil na Slavii, kde prohrál 1:3. Přesto se drží v tabulce na šestém místě, na třetí Spartu mu chybí jen tři body.

„Sezonu máme rozehranou dobře. Jsme v první šestce, což jsme si přáli,“ potvrzuje trenér Michael Bílek.

„Když vezmu v potaz to, že loni mužstvo za celou sezonu získalo třiatřicet bodů a teď jich máme sedmadvacet po patnácti kolech, zlepšení je prostě vidět,“ doplnil.

Baník Ostrava - Slovácko sobota 17.00, rozhodčí Hrubeš, poslední zápas 1:2 Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Procházka, Šindelář, Granečný - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, Diop. Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Petr, Kalabiška - Zajíc.

V červenci fotbalisté Slovácka udolali Baník gólem v nastaveném čase a slavili první vítězství v sezoně. Od té doby však tým z Uherského Hradiště vyhrál jen třikrát, dvakrát změnil trenéra a do prvního utkání druhé poloviny základní části jde coby čtrnáctý tým tabulky.

„Na zápas v Ostravě se těšíme. Určitě tam bude dobrá atmosféra. Navíc máme v hlavách, že se nám v poslední době s Ostravou daří. Určitě tam nepojedeme nějak skleslí,“ tvrdí obránce Stanislav Hofmann.

Slovácko porazilo Ostravu třikrát za sebou. Dvakrát 2:1, v minulé sezoně doma dokonce 5:2.

Momentky z utkání Slovácka s Baníkem Ostrava (2:1), které v nastaveném čase rozhodl domácí Filip Kubala (na snímku vlevo).

„Hrají trošku odlišným stylem, mají to postavené na držení míče, který se snaží udržet za všech okolností, a neustálém vyměňování míst všech hráčů. Nesmíme je nechat hrát jejich hru,“ nabádá trenér Baníku Bohumil Páník.



Ostravě nevyšly poslední dva zápasy, které prohrála s Plzní (0:1) a v Opavě (0:2).

Sigma Olomouc - Mladá Boleslav neděle 15.00, rozhodčí Adámková, poslední zápas 4:0 Předpokládané sestavy

Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Štěrba - Zahradníček, Dvořák, Kalvach, Texl, Falta - Plšek, Nešpor. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács, Hůlka, Mareš - Hubínek, Matějovský - Ladra, Přikryl, Konaté - Komličenko.

První ligový duel od roku 2011, který bude jako hlavní rozhodčí řídit žena. Jana Adámková je druhou dámou po Dagmar Damkové, jež to s píšťalkou dotáhla až do nejvyšší soutěže.

„Mám obrovskou radost a moc se těším. Podobně jako na předchozí velké zápasy, které patřily k vrcholům mé kariéry,“ uvedla.



V Olomouci odřídí utkání dvanáctého týmu s osmým. Lépe postavená je v tabulce hostující Mladá Boleslav.

„Olomouci máme co vracet za domácí prohru v úvodu současného ligového ročníku. Navíc potřebujeme napravit bodovou ztrátu z domácí remízy s pražskou Duklou,“ uvedl hostující trenér Jozef Weber.

„Boleslav je mužstvo, které má výbornou útočnou fázi. Má tam řadu výborných hráčů, určitě to bude atraktivní utkání. My se i díky určité konsolidaci kádru a výsledkové šňůře můžeme soustředit na svůj výkon a věřím, že to utkání zvládneme,“ doplnil asistent olomouckého trenéra Jiří Saňák.

Sparta - Jablonec neděle 17.00, rozhodčí Královec, poslední zápas 2:1 Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Štetina, Čivič - Plavšič, Frýdek, Stanciu, Vatajelu - Pulkrab, Tetteh. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal.

Utkání věnované oslavám 125. výročí fotbalové Sparty. Její hráči proti Jablonci vyběhnou v replikách dresů, které klub oblékal na počátku své éry, na přelomu 19. a 20. století.

„Na dresy se těším a jsem rád, že si můžeme jeden nechat. Doufám, že bude vítězný,“ přeje si sparťanský záložník Martin Frýdek.



Sparta vyhrála jen dva z posledních pěti ligových zápasů, to Jablonec se chlubí nejlepší formou v soutěži a respekt budí jeho nedávné výsledky na hřištích soupeřů: 6:2 na Dukle, 6:0 v Příbrami...

„Jedeme na Letnou jako ke každému zápasu. Chceme bodovat. Jestli to bude jeden bod nebo tři, uvidíme po zápase. Ale každý bod se počítá. Čeká nás těžké utkání, ale důležité bude, abychom podali kvalitní výkon,“ řekl trenér Petr Rada, jenž před Jabloncem krátce vedl právě fotbalisty Sparty.

Ti na konci července zvítězili na severu Čech těsně 2:1. Tenkrát to byl první zápas sportovního ředitele Zdeňka Ščasného po přesunu z kanceláře na lavičku, kde vystřídal odvolaného Pavla Hapala.