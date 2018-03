Portugalský pád? Zlatá Ronaldova parta se musí honem probudit

dnes 6:28

Možná to byl ojedinělý propadák. Jenže možná taky náznak, že to evropským šampionům přestává klapat. Ani fenomenální kanonýr Cristiano Ronaldo neukázal nic, čím by v pondělí večer odvrátil portugalský fotbalový pád.