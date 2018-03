Jak Nizozemci zdolali mistry Evropy. Ani já tohle nečekal, říká Koeman

„Portugalsko - Nizozemsko 0:3, to zní neuvěřitelně,“ píše deník De Volkskrant. „Oranjes jsou zpátky na fotbalové mapě,“ pokračují v pozitivech další nizozemské noviny De Telegraaf.

Po deseti předchozích neúspěších Nizozemci konečně porazili Portugalsko. Teprve podruhé v historii mu dali aspoň dva góly. Mistrům Evropy z roku 2016 nasázeli hned tři, navíc všechny během první půle.

„Byl to krásný večer, skvělý pocit,“ těší Virgila van Dijka, nejdražšího obránce světa a nového nizozemského kapitána, který vstřelil v nastavení první půle poslední branku. „Tři góly, čisté konto, solidní týmový výkon - na tomhle můžeme stavět,“ připojil se na twitteru záložník Georginio Wijnaldum.

Nizozemská bilance od mistrovství světa 2014 39 zápasů (20 výher, 4 remízy, 15 porážek)

5 trenérů (Van Gaal, Hiddink, Blind, Advocaat, Koeman)

0 postupů na šampionát (na Euru chyběli poprvé od roku 1984, na MS od 2002)

„Dokázali jsme, že když hrajeme disciplinovaně, jde to. Postavili jsme kvalitní základy,“ prohlásil Koeman pro Voetbal International. A přiznal: „Ani já tohle nečekal.“

Všichni přitom vědí, že šlo jen o přípravu. Ale nadšení je pochopitelné. Nizozemci rázem mají naději na lepší časy.

Vždyť bronzoví medailisté z posledního mistrovství světa prožili hrůzné období. Začalo to překvapivou porážkou 1:2 na Letné, o kterou se v září 2014 šťastnou brankou v nastavení postaral Pilař. Nizozemci se ze špatného vstupu do kvalifikace neoklepali, ve skupině skončili čtvrtí a čelili tvrdé kritice za to, že na 24 týmů rozšířené Euro nedokázali projít.

Zle dopadly také boje o letošní světový šampionát, z bídy nepomohly Nizozemcům ani trenérské výměny. Guuse Hiddinka nahradil Danny Blind, jehož neveselé výsledky se neúspěšně pokoušel kompenzovat Dick Advocaat.

„Není normální, že fotbalová asociace vystřídá tolik koučů v tak krátkém časovém úseku. Vezměte si, že jako reprezentační trenér máte na práci s týmem osm zápasů ročně. To zkrátka není možné,“ myslí si Louis van Gaal, zkušený taktik, který je podepsaný pod posledním úspěchem fotbalistů v oranžových dresech.

Van Gaal nicméně věří, že Koeman, pátý trenér za poslední čtyři roky, národní mužstvo pozvedne.

„Je to muž, který povede Nizozemsko vstříc zářivé budoucnosti,“ prohlásil. V království na severozápadě Evropy doufají, že se Van Gaal ve své předpovědi nemýlil.