Těch pár desítek vteřin bylo pro Ronalda nekonečných. Stál na polovině hřiště a nervózně oddechoval. Ten věčně sebevědomý výraz ve tváři byl pryč.

Cristiano Ronaldo, fotbalový hrdina Portugalska, měl v očích strach.

Do konce zápasu s Íránem zbývalo deset minut. Portugalci drželi těsné vedení 1:0 a tím pádem postup.

Ale on s rukama v bok vyděšeně pozoroval, jak paraguayský rozhodčí Cáceres kráčí k postranní čáře a jde se podívat na obrazovku schovanou pod hlavní tribunou.

Záběry, které viděl, měly rozhodnout o Ronaldově dalším osudu.

Nebylo mu co závidět. Sám si nevšiml, že portugalská hvězda mimo hru zasáhla nejdřív do hrudi a pak i paží do obličeje íránského obránce Púralígandžího. Až kolega u videa mu doporučil, ať jde podezřelý incident překontrolovat.

Zákrok vyloženě na hraně: žlutá karta, nebo červená?

„Byl tam Ronaldův loket a to je automatická červená karta. Pravidla neřeší, jestli to udělal Ronaldo, Messi nebo někdo jiný,“ říkal pak naštvaně Carlos Queiroz, portugalský trenér Íránu.

Sudí se dlouze díval na monitor a přemýšlel, jestli má osobnost turnaje vyloučit. Co by to mohlo znamenat? Třeba i trest na víc než jeden zápas, takže by si Ronaldo už v Rusku vůbec nemusel zahrát.

„Hráči jako je Ronaldo chtějí být nejlepší, a když jim to nejde, ztrácejí nervy,“ uznal trenér portugalské reprezentace Santos.

Nakonec v obležení naštvaných Íránců vytáhl žlutou kartu a na Ronaldově tváři napjatý výraz vystřídal pobavený úsměv.

I ten mohl v závěru ztuhnout, protože Portugalci si koledovali. V nastaveném čase sudí nařídil penaltu za ruku Soarese. Ansárífárd vyrovnal na 1:1, a kdyby pak ve třetí nastavené minutě Taremí nenapálil ve vyložené šanci jen boční síť, nemuselo by se ani řešit, jestli měl být Ronaldo vyloučený, nebo ne. Výhra Íránu by Portugalce poslala domů - a to by byl šok!

„Ve fotbale neexistuje spravedlnost, ale kdyby ano, tak by Írán musel zvítězit. Protože soupeř sice kontroloval hru, ale my jsme měli v klíčových okamžicích navrch a zasloužili bychom si vyhrát,“ nechal se unést Carlos Queiroz.

Je pravda, že utkání mělo náboj. Íránci se často vztekali, tlačili na rozhodčího, ale hlavně bojovali a soupeře pořádně vystrašili. Centimetry je dělily od velkého překvapení.

Jako by nestačilo, že v souběžně hraném utkání Španělé jen remizovali 2:2 s už vyřazenými Maročany. Rýsoval se další senzační výsledek a Ronaldo by dost možná byl přes noc z hrdiny hlavním viníkem portugalského kolapsu.

Ne, v pondělí v Saransku to nebyl jeho večer. Íránci ho dobře pokrývali, nepouštěli ho do zakončení a přistupovali k němu tak rychle, že se často ani nedostal k balonu.

Až krátce po pauze, kdy Portugalci už vedli po nádherné ráně Quaresmy, se dostal do hlavní role: padl ve vápně a rozhodčí - opět s pomocí videa - pískl penaltu. Kopat šel samozřejmě Ronaldo sám.

Políbil míč, upřeně sledoval brankáře Baíranvánda a přemýšlel, kam balon pošle. Vybral si pravou stranu, jenže tam skočil i gólman.

Místo pátého gólu na turnaji, kterým by se dotáhl v tabulce střelců na vedoucího Angličana Kanea, si Ronaldo zhoršil už tak dost nepřesvědčivou penaltovou statistiku.

V portugalském dresu kopal z puntíku čtrnáctkrát a už pošesté nedal. Kdyby v závěru soupeř zápas otočil, mohly být důsledky hrozivé: první z širšího okruhu favoritů turnaje mohl být ze hry.

Není, ale přišel o první místo ve skupině, takže místo Ruska bude hrát se silnou Uruguayí. A Ronaldova zahozená penalta může mrzet.