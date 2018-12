PONEDĚLNÍK: Proč se vyplatí podržet Chorého. A Sparta? Chápete to?

Pro třiadvacetiletého rodáka z obce Citov to byla první ligová trefa ve sezoně.

Tenhle dvoumetrový kolohnát že má být hlavní palebnou silou, která ve Viktorii nahradí zraněného šutéra Michaela Krmenčíka? Zvládnout to může!

Mistr se logicky jistí a v zimě přivede ze Zlína Jeana-Davida Beauguela, podle hodnocení reportérů MF DNES nejlepšího hráče soutěže. Když je zdravý, opravdu patří v lize k nejlepším, to naznačil už v Dukle.

Bude to druhá plzeňská věž. A typologicky velmi podobný typ hroťáka, jenž udrží s obráncem na zádech těžké míče, získá hodně faulů a tím pomáhá týmu. Navíc navzdory urostlé postavě mají oba velmi dobrou kontrolu balonu a nepohybují se na hřišti krkolomně.

Leč fanoušky bude u útočníka zajímat vždycky hlavně počet branek. A největší rozdíl mezi 23letým Chorým a 26letým Beauguelem je zkušenost, herní praxe.

Chorý ji nutně potřebuje, aby míče uklízel do sítě pravidelněji. Pokud ho trenér Pavel Vrba podrží, věřím, že mu důvěru začne splácet i góly, byť jejich střílení nikdy nebylo Chorého hlavní dovedností. Ostatně když minulou zimu přicházel z Olomouce, dal za podzim jen dvě branky. Přesto byl pro Sigmu takřka nepostradatelný a chybí jí doteď.

Jak už to bývá, střelecké trápení ukončil odchovanec proti svému mateřskému klubu. „Prsty měl v obou gólech, z pohledu Plzně se dá hodnotit velmi dobře,“ uznal olomoucký kouč Václav Jílek. „Byl to výkon, jak si ho pamatuji v Olomouci, když byl v top formě - uhrál spoustu těžkých míčů, pracoval pro mužstvo. Má kvalitu, aby se prosadil, ale my jsme mu to strašně usnadnili,“ povzdechl si.

I Vrba svého čahouna pochválil: „Bylo to od něj lepší, uhrál víc míčů než třeba v Lize mistrů v Moskvě, kde je ale kvalita soupeře zase větší.“

Na Chorého se různí pohledy fanoušků i expertů. Často znějí skeptické hlasy, že Plzeň je bez Krmenčíka poloviční a Chorý má své limity, které těžko překoná. Já si však myslím, že jeho výkonnost poroste a mohla by se i reprezentačního dresu dotýkat, pokud mu Plzeň pomůže, jenže u klubů s mistrovskými ambicemi není nikdy tolik trpělivosti a prostoru jako jinde.

„Michael je kvalitní útočník, vždycky si uměl najít prostor, dával góly, rozhodoval zápasy. Díky němu máme tolik bodů, teď je to na mně. Snažím se pomoct týmu, odvádím černou práci, která možná není tolik vidět,“ povídá Chorý s tím, že je týmovým hráčem a výsledky jsou u něj vždy na prvním místě. Proto nevypustí souboj, proto je platný i v presinkové činnosti víc než další čekatel na šanci v plzeňském útoku Jakub Řezníček.

„Není jednoduché ho bránit. Parametry, které má, má málokterý hráč v lize,“ pokračuje Jílek, který se na Chorého herním progrese v Olomouci značně podílel. „Postupně se sžívá s týmem a třeba v tvrdém utkání s Realem Madrid hrál velmi dobře.“

Celá Plzeň si zaslouží pochvalu za vítězství na hřišti CSKA Moskva v Lize mistrů, což je pro český tým pokaždé velká událost. Vrbova parta ukázala - retro, neretro - že pořád umí, že si ještě dopřeje jednu party. „Plzeň už poněkolikáté potvrdila, že umí v těžkých zápasech hrát na vysoké úrovni. Dovede se zmobilizovat,“ smekl před ní Jílek. „V Moskvě hrála velmi dobře organizovaně ve vysoké kvalitě. Mají svém středu hodně zkušených hráčů, kteří dokážou zápasy zvládat.“

A Chorý by měl být toho součástí, i když Beauguel není hráč na lavičku. Jsem na jejich minisouboj zvědavý.

Čivičův a Kangův úlet

Kdo neumí zápasy zvládat - a to ani ty menší -, je Sparta. Kolaps, který předvedla na Slovácku, se jen tak nevidí. To však nikterak neshazuje srdnatý výkon domácích, které mocně pozvedl trenér Martin Svědík.

Neproměněné penalty bych ještě pochopil, byť je to už třetí nezdar v řadě, ale co se vymyká chápání, je chování sparťana Kangy, který si počíná na hřišti často jako frajírek. Třeba když před penaltou hodil hloupě míč po brankáři Trmalovi, aby jej rozhodil. A korunoval to tvrdým faulem loktem, za který správně dostal červenou kartu. Po osmi žlutých ho čeká další stopka. Takhle se lídr týmu zkrátka chovat nesmí.

Ovšem ještě větší zkrat předvedl jeho spoluhráč Čivič, když za stavu 1:1 v závěru nepochopitelně neudržel nervy a ve vlastním vápně vyřešil hádku s Kuchtou tak, že ho hlavou nesmyslně poslal k zemi, byť slovácký hráč padal ochotně. Ale za stavu 1:1 v pokutovém území? Chápete to?

Spartě už nepomohl ani vozembouch Costy z nastavení, jemuž na rameno lehce sáhl Divíšek. Sudí Příhoda přesto nařídil k euforické Costově radosti penaltu, ale tu teď z Letenských nezvládá nikdo, takže je lepší s oslavou raději počkat.

Pěkné ponedělí.