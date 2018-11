PONEDĚLNÍK: Běda mužům, kterým vládne žena? Ne, když to dělá s citem

Za výkon v duelu Olomouce s Mladou Boleslaví byla převážně chválena. „Je hodně komunikativní, když se jí něco nelíbí, umí zařvat. Je potřeba to respektovat, jinak máte kartu. Zvládla to dobře,“ řekl záložník Sigmy Jakub Plšek.

„Někteří činovníci posílají ženy do kuchyně, ale musí splnit určité parametry, aby mohly řídit ligu, a podle mě utkání paní rozhodčí zvládla velmi dobře,“ souhlasil olomoucký trenér Václav Jílek.

16. kolo: Běda mužům, kterým vládne žena? Ne, když to dělá s citem

Mladoboleslavský kouč Jozef Weber přikývl. Celkově byli aktéři zápasu možná o něco galantnější než obvykle. „Já jsem galantní i k mužům,“ mrkl Weber.

„Já na to ohled nebral,“ doplnil emotivní Jílek po výprasku 0:4.

Ne všichni však byli nadšení. „Osvoboďte mě od takových otázek,“ odmítl se obecně vyjádřit k faktu, že zápas pískala žena, olomoucký útočník Martin Nešpor, jenž s ní nejvíce diskutoval. „Patřil k těm ukecanějším,“ usmála se Adámková, „ale v mezích“.

A teď fakta. Nepřikláním se k všeobecnému veselí, že zápas v hulvátském macho prostředí plném testosteronu zvládla dobře. V úvodu hru hodně kouskovala, byť to měla složité, protože hráči faulovali až příliš. Z tribuny působila, že jí chybí větší cit. Zrovna Nešporovi udělila žlutou kartu chybně.

Především však Mladé Boleslavi upřela penaltu za šlápnutí stopera Štěrby na záložníka Hubínka. Nepropadla ale. Správně viděla, že mladoboleslavský kapitán Hůlka ve vápně držel útočníka Dvořáka a pískla pokutový kop. Navíc výborně počkala, zda Nešpor nedorazí míč do branky.

Nebyla horší než její kolegové muži. Vlastně naopak. „Zdálo se mi, že nebudu mít ani svoje asistenty, že tady budou nějací kluci z okresu. No prostě hrozné věci. Ale potom jsem se naštěstí probudila.“

No štěstí by možná měla, kdyby místo pomezního Antoníčka měla toho kluka z okresu. Antoníček chybně odmával dva neofsajdy. Nešpor se tak nemohl řítit sám na branku a mladoboleslavskému Chalušovi vzal regulérní gól.

Zkrátka důvod k veselí, že sudí zápas na Hané zvládli s přehledem, nevidím. A chválit hlavně proto, že jde o ženu rozhodčí, nikoli muže, by ani sympatická Adámková v této hyperkorektní době jistě nechtěla.

Pochvalu si zaslouží za hattrick především ruský kanón Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko, 15 gólů za 15 zápasů je úchvatná bilance, a dvorní nahrávač Tomáš Přikryl, olomoucký odchovanec pomohl k demolici Sigmy třemi pasy.

Nevyzpytatelný soubor Mladé Boleslavi v nadsázce potvrdil, že buď vyhrává 4:0, nebo prohrává 0:4 jako při prvním zápase doma s Olomoucí.

Pomsta za rap? Anebo paranoia?

Adámkové se kontrola utkání nevymkla z rukou jako sudímu Ginzelovi souboj mezi Duklou Praha a Teplicemi, po němž měli hosté obrovský pocit zmaru, křivdy a naštvanosti. Oprávněně?

„Bůh ví, že miluju fotbal, je to 11 let, co pracuji pro Teplice a jsem za to neskutečně šťastný. A já zase vím, že boží mlýny melou, možná na můj vkus někdy pomalu, ale melou, a tohle všechno se všem, kdo za tím stojí, jednou vrátí. Tomu věřím!“ napsal po porážce 0:1 na Twitter teplický marketingový manažer Martin Kovařík.

Emotivní prohlášení na sociální síti přidal i teplický útočník David Vaněček s tím, že už se moc těší na zimní odchod do Skotska.

A teď fakta. Ginzel, mimochodem ten Ginzel, který nedávno v zápase Plzeň - Příbram upřel domácím penaltu, klíčové situace posoudil s asistenty zřejmě správně, byť ofsajd Jindráčka při gólu byl titěrný a druhá žlutá karta za loket v obličeji přísnější. O červené pro Jeřábka není nejmenších pochyb.

Jenže...

Teplickým spíš vadily drobné zářezy bezbolestné vrtačky, třeba i ve středu pole, fauly nefauly, které vás nepustí do hry. Ovšem tohle je tak těžko doložitelné, že nemůžete Ginzela vinit z úmyslu, ze msty za sprostý hudební klip teplického záložníka a rapera Tomáš Kučery, ve kterém dehonestoval kontroverzního místopředsedu asociace Romana Berbra, což se neodpouští. Umělci to neměli snadné už za minulého režimu...

Tepličtí tak zřejmě na Julisku jeli s obavami, že se může stát leccos. A v očekávaném pocitu se pak jen utvrdili. Každopádně by na tiskovku mohli chodit sudí častěji než jednou za sedm let, kdy píská žena.

Nejpozoruhodnějším výsledkem 16. kola bylo vítězství 3:0 předposledního Slovácka na půdě Ostravy. Slovácko pod novým koučem Martinem Svědíkem, což je skvělá volba, potvrdilo, že na Baník umí, i kdyby mělo spadnout. Mít komplex ze Slovácka, které trčí u dna tabulky, to je už slušná diagnóza. Slovácko i pod koučem Kordulou hrálo kombinačně, ale často jen od vápna k vápnu, Svědík vsadil na větší kompaktnost a přímočarost.

Možná inspirace pro ostravského trenéra Bohumila Páníka, který má o čem přemýšlet. Jen agresivní fotbal k progresu ani v macho prostředí nestačí. Chce to nějakou změnu.

Pěkné ponedělí.