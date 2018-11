PONEDĚLNÍK: Míří video do záhuby? Nedovolte to. A Milane, co to bylo?

V závěru poločasu ještě Draxler zvýší na 3:0, Debart nechává tentokrát praporek dole. VAR ho však potřetí za poločas opravuje a gól pro ofsajd neplatí.

Co se v tu chvíli odehrává v Debartovi? Možná si připadá zbytečný jako vánoční stromeček u popelnice, ale podstatné je jediné: fotbal jeho špatným dnem netrpí.

Raheem Sterling nesimuloval, kopl do trávníku a upadl. Maďarský sudí Viktor Kassai to však posoudil jako penaltu a Manchester City dal Šachtaru Doněck další políček, což je ostuda pro Kassaie, fotbal, ale především pro City a svědomí Sterlinga. Je neuvěřitelné, že Liga mistrů, ta bohatýrská soutěž, ještě video nemá.

Hle, i česká liga, kde je video jen na některých zápasech, je napřed!

Odvolání penalty v Mladé Boleslavi, pokutový kop proti Spartě, vyloučení karvinského Budínského za hrubý faul (ne kopačka se při skluzu vážně nezvedá)...

Jak by někdo nemohl mít rád video v českém fotbale?

Patnácté kolo domácí soutěže přineslo několik správných příkladů jeho důležitosti. A vlastně celý minulý týden byl obhajobou videa.

Kdyby video měla Liga mistrů, musel by kapitán Realu Sergio Ramos za drsný loket do obličeje plzeňského Havla vidět červenou kartu. Místo toho ještě český fotbal pomalu uctivě obdivuje hvězdného Španěla, že si vzal číslo na českého jinocha a omluvil se mu. Fajn, polehčující okolnost, ale na označení frajer, borec, respekt a podobně to fakt není. Rabiát, co má kliku, že video nebylo.

Často slýchávám názor, že v Česku jde nový projekt VAR záměrně do záhuby. Že rozhodčí chybují i navzdory videu, aby přibyly argumenty pro jeho zrušení. Naštěstí o tom rozhodují samy kluby, takže se nejspíš tato konspirační teorie nepotvrdí. I když chápu pocity majitele ostravského Baníku Václava Brabce po zápase s Plzní, že by nejraději na tohle české video už nepřispíval.

Sudí, běžte se na video aspoň mrknout...

Rozhodčí Zbyněk Proske nenařídil minulý týden proti Plzni druhou penaltu ve prospěch Ostravy, když tentokrát nerespektoval doporučení videorozhodčího a faul Hubníka na Šašinku ani nepřezkoumal.

Asi si byl tak jistý svou neomylností a nechtěl zdržovat hru, což je zatím největší nešvar videa v české lize v souvislosti s tím, jak nicotně málo pak rozhodčí nastavují. Plzeň vyhrála 1:0, Proske byl kritizován minule.

Teď by se chtělo doplnit: sudí, nebojte se přiznat si chybu, váhat, i kdyby jste se měli cítit mizerně jako Debart. Každý může mít špatný den. Ještě hloupější je nedat na radu kolegy u videa a alespoň se nekouknout na záznam. Pak to zase svádí k další teorii, že Plzni pomáhá vliv místopředsedy Berbra.

Hodí se připomenout, že Plzeň v tomto kole pouze remizovala s Příbramí 1:1, a že nejspíš měla po ruce Katidise kopat penaltu, ale sudí Ondřej Ginzel byl jiného názoru a v neprospěch mistra rozhodl ještě v další sporné situaci.

Trenér Bohemians Martin Hašek s nadsázkou a v pozápasových emocích po porážce v Jablonci tvrdil, že video vlastně ani nepotřebujeme.

„Protože rozhodčí si poradí i bez něj. Sudí nejprve uzná gól a pak ho odvolá. Nevím, na základě čeho. Asi mu to poradil některý z kolegů. Ale dva z nich to vidět nemohli. Přesto došlo ke změně rozhodnutí. Nejde mi o to, zda to byla ruka, nebo nebyla, ale že když sudí gól uzná, nemůže rozhodnutí změnit na základě pokynu někoho jiného, kdo to nemohl vidět,“ zlobil se.

Tím, kdo měl lepší zrak než rozhodčí, byl totiž překvapivě čtvrtý rozhodčí Rejžek, jenž správně viděl, že gólu Vodháněla předcházela jeho ruka. A tak tam Rejžek nebyl jen na zvedání světelné tabule při střídání. Ale chtělo to kuráž.

Baroš se vrátil. Ale proč se válel?

Po pětizápasové stopce se vrátil do hry ostravský útočník Milan Baroš. Všichni byli zvědaví, co předvede v třaskavém derby proti Opavě. Nehrál špatně, vytvořil si šance, ale porážce 1:2 nezabránil.

Víc tak zaujal, jak křičel a bolestivě se držel za nohu po skluzu opavského stopera Svozila za půlící čárou a to i přesto, že se ho Svozil vůbec, ale vůbec, ale ani trochu nedotkl. O faul se však jednalo, i na žlutou kartu a je jen dobře, že Baroše netrefil, jenže co to divadýlko potom? Má tohle Baroš zapotřebí? Křičel z uleknutí?

Ano, nepřekvapí, že i v české lize máme simulanty. Určitě vám teď naskočí několik jmen těch největších (žebříček nechávám s dovolením na vás). I proto, je video nutné. Ale i bez něj by měli být ochotníci dodatečně trestání, lhostejno jestli simulují ve vápně se snahou získat penaltu, nebo jen přímý kop.

Proti tomuhle nešvaru se musí tvrdě bojovat - pokutami, stopkami. Aby si hokejisté, byť simulují podobně, nevyprávěli o fotbalistech posměšně.

Ponedělník chce naopak většinu hráčů v lize pochválit, že nepadají zbytečně. Mezi ně patří i jablonecký Martin Doležal, který se poprvé dostal do české reprezentace a zcela právem. Kombinace urostlé postavy, rychlosti a síly z něj dělá zajímavého útočníka, proti kterému obránci v lize hraji neradi.

Určitě nemáme víc simulantů než vyspělé top soutěže. I ten Neymar ze zmíněného PSG po mistrovství světa pochopil, že tohle není zrovna správná cesta a snaží se mnohem víc soubojů ustát. Také za tuhle převýchovu může zčásti video.

Navíc vypadá fakt blbě, když se na hřišti válíte jako idiot. Proti tomu si Debart i ve svůj nejhorší pracovní den mohl na lajně připadat jako skaut, jenž nenapáchal žádné škody. Ani výchovné.

Pojďme také příkladem. Pokud do vás někdo strčí ve frontě při vánočním běsnění, nebo v autobuse, či metru, pokuste se souboj ustát.

Pěkné ponedělí.