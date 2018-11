PONEDĚLNÍK: Baroš je proti Ďuricovi beránek. Sudí, chraňte hráče!

Derby pražských „S“ je tradicí, rivalitou i atmosférou v naší soutěži mimořádné. Škoda, že mimořádný tentokrát nebyl fotbal. Byť před vyprodaným stadionem nic jako nudný fotbal neexistuje, nemyslíte?

Zápas grády nabídl, i když to byl spíš boj. Nechyběla ani penalta za ruku slávisty Traorého ve zdi. Překvapilo mě, jak měl sudí Ardeleánu hned jasno. Nečekal na video, tak to má být. Já na video koukal opakovaně a penaltu považuji za přísnou. Traoré neměl ruku od těla ani nad hlavou, ale před hlavou, do které by pravděpodobně míčem jinak dostal. Ale volné pravidlo o ruce lze vyložit pokaždé jinak, takže je složité soudit. Penaltu bych nefoukl. A Ngadeu neměl po faulu loktem dohrát.

Sebevědomý Ščasný

Přiznám se, že jsem očekával vítězství Slavie, že bude znát její lepší forma, že potvrdí sebevědomí z Evropské ligy, kde roste v evropské mužstvo. Nestalo se, stane se.

„Slavie je ve velmi dobré formě, nicméně pořád tvrdím, že máme mnohem lepší mužstvo,“ prohlásil sparťanský trenér Zdeněk Ščasný po plichtě.

Tomu, panečku, říkám sebevědomí! Teď to ještě potvrzovat v evropských pohárech. Nebo aspoň v lize. Co mě na derby mrzí nejvíc, jsou rasistické pokřiky bezmozků. Vážně s tím nejde vůbec nic dělat? Snad se to změní a derby se bude dostávat na stránky zahraničních plátků především kvůli sportovní úrovni.

Ďuricův zkrat

Fotbal v Česku přinesl i jiné důležité události, které by ve světle bitvy Sparty se Slavií rozhodně neměly zaniknout. Především zkrat obránce Dukly Jána Ďurici. Proti Jablonci neměl den, hrál bídně, avšak chyby na hřišti nejsou nic proti skluzu, kterým vyřadil záložníka Lukáše Masopusta do konce podzimu (zranění postranního vazu v koleni). Bez respektu k soupeři, k člověku. Kopačkami napřed jako na saních. Nechápu, že rozhodčí Nenadál tasil jen žlutou kartu.

Surová hra se musí trestat důkladně, je potřeba zdraví hráčů chránit mnohem lépe, než se tomu v české lize děje. Jinak inteligentní Ďurica, kterému to už je nejspíš líto, by měl dostat flastr. Tohle byl škaredý zákrok, v porovnání s upalováním Milana Baroše za naskočení do Součka mnohem nebezpečnější.

Plzeň měla čelit i druhé penaltě

Rozhodčím se toho - jak už se stává (pořád jsme jenom lidi občas koukající na video) - nepovedlo víc. V zápase Bohemians s Teplicemi, který krásou převyšoval všechny včetně derby, neměl platit gól teplického Jeřábka pro ofsajdové postavení Hory.

Chyboval i Proske, když neposoudil skluz stopera Hubníka na ostravského útočníka Šašinku jako faul a netroufl si proti Plzni písknout druhou penaltu.

Pokud bychom byli puntičkáři, i první penalta, kterou brankář Hruška chytil Fleišmanovi (mimochodem opravdu povedené baníkovské posile), se měla kvůli jeho předčasnému vyběhnutí opakovat. Ale to se stává málokdy, sudí na to „nemají koule“ podobně jako při posuzování držení hráče za dres ve vápně při standardních situacích.

Zápas nevyšel ani rozhodčímu Příhodovi, který rozkouskoval duel Olomouce a Opavy. Rozdal devět žlutých karet, ale za to už si do značné míry mohl sám. Navíc nastavil málo času, nehrálo se mnohem déle než 4 minuty, i kvůli ošetřování sudího.

„Dovolím si tvrdit, že čistého času se možná neodehrálo ani 50 procent. Kouskovaná hra pak možná i hráče startovala,“ nelíbilo se olomouckému trenérovi Václavu Jílkovi polehávání Opavských. „Tahali čas. Není to cesta, jak posouvat český fotbal dál.“

Zavadil je osobnost ligy

Hodně se navztekal i opavský matador Pavel Zavadil, ale především toho dost naběhal a přihrál na gól. Nehádali byste mu čtyřicítku. Po zápase jsem mu pogratuloval a pomyslně smekl klobouk. Větší osobnost v lize nenajdeme. I jeho emoce na hřišti obdivuji. Je znát, jak fotbal miluje, jak nesnáší porážky.

Osobností ligy byl i stoper Marián Čišovský, který oslavil 39. narozeniny. Osobností zůstává také mimo hřiště, statečně bojuje s vážnou nemocí. Pomáhá mu v tom i Spolek 28, jenž zřídil transparentní účet, na který může přispět (číslo účtu: 2828282828/0300).

Proti tomu je nic nepříjemné zranění plzeňského útočníka Michaela Krmenčíka, který si potrhal zkřížený vaz v levém koleni a má po sezoně. Je to pech pro něj, Plzeň i reprezentaci. Zájemci za Krmenčíka přitom nabízeli luxusních 200 milionů korun. Bez ohledu na zranění, které se nedá předvídat, byť k fotbalu patří téměř jako góly, ho měla mistrovská Plzeň prodat už v minulé sezoně, kdy si vytvořila na čele dostatečný náskok, a investovat do náhrady.

Sázky ničí hlavně třetí ligu

Zapadnout by však hlavně neměl otevřený dopis šéfa třetiligových Živanic Petra Špačka adresovaný Komisi rozhodčích, ve kterém kritizuje nečisté praktiky v České fotbalové lize (ČFL). Je zapotřebí, aby se přidali další odvážlivci. Kolikrát plácnete do vody a někdy si i troška z rybníku vylije.

Třetí nejvyšší soutěže v Česku ničí hlavně sázky na počet gólů v zahraničních sázkovkách. Přivydělávají si tak i hráči. V lednovém v rozhovoru pro MF DNES uvedl Francesco Baranca z Federbetu, že jen za půl sezony detekovali přes padesát potenciálně ovlivněných zápasů ve třetích ligách a v juniorské lize. Problém doutná a může polo-amatérský fotbal zničit.

I tak pěkné ponedělí všem. Sparťanům, slávistům i třetí polovině národa.