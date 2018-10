PONEDĚLNÍK: Bílek ve sparťanském, Jílkovo zlaté střídání a výpisy

Ale aby o Bílkově profesionalitě nebylo pochyb, se svým Zlínem svou Spartu porazil. Povedlo se mu to poprvé. „Vzpomínka na celý život,“ vykládal pak.

Zaslouží si velkou pochvalu za to, co se Zlínem provedl, jak kompaktně jej naučil systém se třemi beky. Páté místo je skvělé, byť se úplně nedaří zacelit díru v záloze po odchodu Traorého do Slavie.

VIDEO: Ve druhé půli jsme si řekli, že nesmíme nechat soupeře hrát, hodnotí Michal Bílek výhru Zlína Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vpředu si však mohou ševci pomoct vysokými hroťáky; Beauguel má parádní formu a překvapení je to je jen pro ty, kteří ho neznají.

Také v Dukle hrál podobně, jenže nevydržel zdravý. Že je prý až příliš křehký. Teď zdravý je a ukazuje, co umí: kombinace síly a techniky z něj dělá nadstandardního ligového útočníka. Je vůbec nejlépe hodnoceným hráčem soutěže podle známkování reportérů MF DNES a iDNES.cz. Divil bych se, pokud ho Zlín udrží déle než do konce sezony. Jednání o smlouvě probíhají.

Kdo šetří, nemá za tři - body

Sparta prohrála potřetí venku 0:1. Trenér Ščasný pošetřil lehce zraněného Kangu a útočníka Tetteha, i když ten nakonec půl hodinu zvládl. Oba byli v karetním ohrožení před derby se Slavií. Kdo šetří, nemusí mít za tři - body.

VIDEO: My jsme prohráli a nemá cenu o tom diskutovat, řekl po zápase Zdeněk Ščasný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Derby si mohou na stadionu lépe vychutnat i nevidomí fanoušci. Díky projektu Sparty ve spolupráci s Radiožurnálem budou mít ve sluchátkách speciální podrobně komentovaný přenos. Skvělý nápad, tleskám!

Zatímco největší český klub jde příkladem zatím víc na poli marketingovém než na hřišti, plzeňský šampion vede tabulku a má za sebou nezapomenutelné vystoupení v Lize mistrů na Realu Madrid. Vidět hvězdy Realu nervózně bránit v závěru v bloku na Santiago Bernabéu proti českému klubu byl zážitek.

Nic na tom nemění ani bídná forma světového giganta, vždyť proti Plzni stála esa světového fotbalu. Stokrát škoda, že Hrošovský minul poloprázdnou branku. Bod byl na dosah. Když nastoupil útočník Jakub Řezníček, říkal jsem si, jak dobře udělal, že se chtěl z hostování v Olomouci vrátit a porvat o místo, že si věřil na interní souboj s Chorým o pozici druhého útočníka za Krmenčíkem. Zajímavý příběh.

Plzeň udělala ve Španělsku českému fotbalu dobrou reklamu, kterou v Seville zanechala v kvalifikaci Evropské ligy i Olomouc.

Jen tři střely na branku Slavie

V základní skupině Evropské ligy ji dělá však hlavně Slavia Praha. Aby proti ní vystřelily týmy Bordeaux, Zenitu Petrohrad a Kodaně celkem jen tři střely na bránu, je úžasná vizitka defenzivní práce sešívaných v čele s trenérem Jindřichem Trpišovským.

Trenérský majstrštyk předvedl v lize olomoucký Václav Jílek. Proti Karviné jeho mančaft ještě v 78. minutě prohrával 0:2, ale přeskupil řady na tři obránce, byť neměl jediného stopera, a především všichni tři střídající hráči Dvořák, Texl i Lalkovič se podíleli na obratu. To jsem snad ve fotbale ještě nezažil.

Zatímco Ponedělník Jílka kritizoval v 7. kole, že proti Bohemians nezareagoval na nepříznivý vývoj zápasu a stejně jako Karvinští ztratila tehdy Olomouc vedení 2:0, teď je zapotřebí vyseknout Jílkovi poklonu. Učí se, zraje a dělá sebevědomé tahy. Změna rozestavení se mu vyplatila už před týdnem proti Zlínu, byť z toho byla jen remíza.

Sigma na trojkové obraně zapracuje, zatím spíš hráči zdárně improvizují, a třeba tak bude proti některým soupeřům hrát od začátku. Každopádně z posledních tří zápasů uhrála sedm bodů a odráží se do střední části tabulky.

Karviná přitom byla 70 minut lepší. Kouč Nádvorník ji pomaličku mění k obrazu svému, více do rychlosti. Nejen levák Adriel Ba Loua je šikovný. Asistence i góly sbírá střeďák Budínský. Pro Karvinou klíčový hráč, který rozhoduje především zápasy se sousedy v tabulce.

Zajímalo by mě, jestli má na to hrát i v lepším klubu, nebo zda jej limituje dynamika. To je největší hendikep karvinského útočníka Wágnera. Hlavičku má nejlepší a nejtvrdší v lize, ale platný je zejména doma proti týmům, které může Karviná přitlačit. V presingové a náběhové činnosti - v dnešním fotbale tak důležité - tolik práce neudělá. Každý má jiné dovednosti a dobrý trenér je umí využít.

Matějovský se měl červenat

Mladá Boleslav využívá hlavně střelecký instinkt Komličenka, trefil se proti Bohemce už podvanácté v sezoně. Ale víc zaujal dvěma nezištnými přihrávkami. Ukázal, že není chrt honící se za bonusy.

V zápase zaujalo i to, že ho dohrál mladoboleslavský špílmachr Matějovský, přestože se žlutou kartu na kontě fauloval zezadu. Sudí Franěk mu asi nechtěl kazit víkend.

Věřím, že vám ho nezkazily ani výpisy z platební karty odvolaného Michala Prokeše z funkce ředitele sportovně-technického oddělení Fotbalové asociace, které se najednou začaly objevovat ve veřejném prostoru - že si koupil brýle za dvanáct tisíc nebo kde večeří a tak dále. Třeba mu to obraz pošpiní a čistku náčelníka v čele asociace Romana Berbra v očích mnohých - bez brýlí či s brýlemi - posvětí.

Ale pořád bude Prokeš vedle jiných (uvidíme i další výpisy?) vypadat jako madona.

Hezké ponedělí, staletá republiko krásná.