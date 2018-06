Polsko proti Senegalu, to byla smůla i nevýrazný výkon. „Bohužel, je to pravda. Byli jsme nekoncentrovaní,“ připustil Pazdan.

Polsko, favorit zápasu, nenaplnilo očekávání. Nejlepší kanonýr kvalifikace Robert Lewandowski se nedostal do hry, kromě jednoho přímého kopu neměl pořádnou šanci.

„Ani nevím, jestli hrál Senegal dobře, nebo jen my byli tak špatní,“ ptal se útočník Milik.



A pak ty inkasované góly...

„Fakt divné,“ kroutil hlavou brankář Wojciech Szczesny.

S prvním nemohl udělat vůbec nic, střelu Gueyeho srazil mimo jeho dosah stoper Cionek. Při druhém polský gólman vyběhl daleko z brány a útočník Niang ho nachytal.

Sudí afrického útočníka po ošetření pustil do hry, on vystihl zpětnou přihrávku a skóroval. „Cítil jsem, že by z toho mohla být šance. A nakonec jsem dal vítězný gól,“ popisoval Niang.

Když Poláci na mistrovství světa prohráli úvodní zápas, nikdy nepostoupili ze skupiny.

Senegalu vystřelil klíčové tři body ve vyrovnané skupině G, kterou hrají ještě Japonci a Kolumbie. Právě s jihoamerickým týmem se v neděli Poláci utkají o všechno.

Vždyť i Kolumbie v úterý nečekaně padla...

„Hůř už hrát nemůžeme. Pokud na šampionátu chceme uspět, musíme se předvést daleko lépe. Rozhodně pro to uděláme všechno,“ slíbil Milik.