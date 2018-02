Mareš dal při debutu v polské lize oba góly fotbalistů Lubinu

Hosté rozhodli zápas brankou z penalty v osmé minutě nastaveného času.

Jednatřicetiletý útočník Mareš, který do Polska zamířil v minulém týdnu z bratislavského Slovanu, vyrovnal v první minutě druhého poločasu na 1:1. Prosadil se po centru z levé strany, v malém vápně byl důraznější než soupeřův obránce i gólman.

Dvě branky hostů vstřelil Niezgoda, Mareš ale v nastavení z penalty znovu vyrovnal. Vicemistr světa do 20 let z roku 2007 si do Zaglebie přinesl formu ze Slovanu, kde dal na podzim 12 gólů a byl druhým nejlepším střelcem slovenské ligy.

Pokutový kop pak ale ještě zahrávala také Legia a v 98. minutě ho proměnil Radovič. Za vítězný celek nastoupil i český obránce Adam Hloušek. Lubin, který v předchozích čtyřech kolech neprohrál, je v tabulce šestý.

Polská fotbalová liga - 22. kolo: Plock - Zabrze 4:2, Zaglebie Lubin - Legia Varšava 2:3 (oba góly domácích Mareš).