V Polné už třetí den vyzvání telefon. Všichni chtějí na Spartu

„Odjel jsem sledovat losování přímo do Prahy. Trpělivě jsme čekali, koho nám nalosují, a nakonec je to nejslavnější klub v Česku,“ radoval se starosta Polné a zároveň dlouholetý předseda Slavoje Jindřich Skočdopole.

„Je to pro nás obrovská událost. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je to stejné, jako když se v Plzni dozvěděli, že k nim přijede Real Madrid,“ dodal.

Původně se mělo pohárové utkání odehrát na polenském stadionu ve středu 26. září, ovšem termín bude nakonec jiný. „Sparta totiž hraje v pátek 28. září s plzeňskou Viktorií, a tak jsme se dohodli, že zápas přesuneme na 2. října od 15.30,“ prozradil Skočdopole.

Už teď je zřejmé, že zájem o vstupenky bude obrovský. „Kapacitu jsme zatím stanovili na dva a půl tisíce míst a podle toho, jak od pátku neustále někdo volá, tak bude určitě plno,“ usmíval se šéf Slavoje.

Zároveň však moc dobře ví, že souboj se Spartou má i svou horší stránku. „Nevíme, kolik se k nám chystá sparťanských fanoušků, kteří nemají vždycky úplně tu nejlepší pověst,“ připomněl Skočdopole. „Každopádně se na všechno připravíme, protože chceme, aby to byl svátek fotbalu, a nikoliv ostuda,“ dodal.

Věří, že po tomto pohárovém souboji už bude Sparta dobře vědět, kde Polná leží. „Četl jsem, že generální ředitel Sparty Adam Kotalík po losování řekl, že se bude muset podívat, kam to vlastně pojedou. Že to je někde ve východních Čechách,“ smál se Skočdopole.