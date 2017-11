POHLED: Nováček a Liga mistrů? Krásné olomoucké sci-fi

Nejde ani tak o to, že Sigma doma před jedenácti tisíci diváky porazila klopýtající Spartu po devatenácti letech, ale ten způsob (zase) zaujal.

Díky fotbalu v rychlosti si hladoví Hanáci, jejichž tržní hodnota není ani z poloviny taková, jakou měla Sparta jen na lavičce, vytvořili pět čistých šancí.

„Třicet minut ve druhé půli bylo fantastických. Předvedli jsme vůbec nejlepší sezonní výkon - aktivní, kolektivní, agresivní, s dobrou přechodovou fází,“ chválil Jílek mančaft, který vydržel vysoko napadat celý zápas, jako by štval divou zvěř. „Hrajeme na hranici našich možností, moc rezerv už nemáme. Musím smeknout před hráči, jak to zvládli - mentálně výborně, kondičně na doraz.“

Většinu bitev na podzim navrátilec do ligy tak zvládl. Až to rozum nechápe a srdce fanouška plesá.

Jen kdyby Andrův stadion naplnil pravidelněji. Byť může mít po dvou sestupech či korupční aféře pádné důvody k apatii, sympatický fotbal sigmáků si zaslouží je přebít.

Klub po postupu nekoupil posilu, kvůli ekonomické stabilizaci hledá kupce, k čemuž mohou výkony hráčů pomoct - prohráli jedinkrát v Plzni, která je suverénní. Běhavý styl plný automatismů splňuje nároky moderního fotbalu, a to s osmi odchovanci v sestavě. Druhé místo v půlce sezony šokuje.

„Třicet dva bodů dokládá kvalitu, kterou předvádíme,“ říká Jílek, strůjce pohádky. „Měli jsme sen porazit doma Spartu. Napsali jsme další pěknou kapitolu.“

S předstihem zachráněná Sigma může přemýšlet, co dál. Vždyť drží příčku zaručující předkolo nablýskané Ligy mistrů! Má na to, udržet se před favority? To víte, že má!

Nejde o náhodu, ale o systematickou práci. Hlavně musí udržet opory, o které bude v zimě logicky zájem. „K pohárům se neupínáme,“ odmítá Jílek. „Cesta bude ještě dlouhá, ale pokud zůstaneme pokorní, šanci máme.“

I kdyby to nevyšlo, bude zábavné krásný olomoucký sci-fi příběh sledovat až do konce.