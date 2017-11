Hradec čeká v poháru obhájce ze Zlína. Schůdnější varianta, zní z týmu

Naopak soupeře ze Zlína většina z nich považuje za solidní variantu. I proto, že se Hradečtí poprvé v tomto pohárovém ročníku představí na vlastním stadionu. „Zlín je jedním ze soupeřů, kteří jsou schůdnější. A zápas se bude hrát doma, o to je to lepší,“ komentoval včerejší čtvrtfinálový pro klubový web zkušený záložník Tomáš Jirsák.

Přidali se k němu i další. „Zlín je soupeř, s kterým můžeme odehrát důstojnou partii,“ myslí si brankář Jiří Lindr. „Ze soupeřů, co jsme mohli dostat, je Zlín nejhratelnější. Určitě ale svoji kvalitu mají, vždyť v této sezoně hrají evropský pohár,“ poznamenal útočník Jan Pázler.

Vedle Zlína mohl Hradec, jenž byl společně s Libercem, Baníkem Ostrava a Slováckem zařazen do druhého losovacího koše, narazit ještě na pražskou Slavii, Mladou Boleslav a Jablonec.

Zlín k přímé účasti v základní skupině Evropské ligy, v níž ho zítra čeká pátý zápas, dokráčel triumfem v loňském pohárovém ročníku. Korunoval tím i vydařenou ligovou sezonu, po níž, právě kvůli startu v Evropské lize, svůj kádr značně posílil.

V této sezoně se však v domácí nejvyšší soutěži řadí spíše k horšímu průměru a v Evropské lize to bude mít s postupem do jarních vyřazovacích bojů hodně těžké. Pohár tak je pro něj možností jak sezonu napravit. „K poražení asi jsou, ale nebude to vůbec lehké. Vždyť jsou obhájci titulu a budou se chtít opět touto cestou do evropských pohárů vrátit,“ míní útočník Adam Vlkanova.

Pohárové čtvrtfinále by se mělo hrát ve středu 28. února. To by se v případě postupu Zlína v Evropské lize pravděpodobně měnilo. „S termínem mám trochu problém, jsem zvědavý, kdo na konci února na pohár přijde,“ uvedl k možnému termínu trenér Karel Havlíček.

Do hry může zasáhnout i počasí, jak se to stalo před dvěma lety při účasti Hradce rovněž ve čtvrtfinále. Zápas s Mladou Boleslaví musel být kvůli sněžení dvakrát odložen.

Oba soupeři se v domácí pohárové soutěži střetnou po více než třinácti letech. Naposledy se tak stalo v říjnu roku 2004, kdy je proti sobě svedl los už ve 3. kole. Bylo to za stejné konstelace jako letos: Hradec byl tehdy druholigový, Zlín prvoligový. Favorit tehdy v Hradci 2:0 vyhrál a postoupil.

„Vzhledem k tomu, že my jsme dnes účastníkem druhé ligy a oni první, budou přirozeně favoritem oni. Ale i tak je šance postoupit,“ myslí si záložník Jirsák.

Zlín se do čtvrtfinále probojoval poté, co ve 3. kole 2:0 vyhrál v Písku a v osmifinále vyřadil druholigovou Vlašim, k tomu však po remíze 1:1 potřeboval penaltový rozstřel.

Hradec jako jediný druholigový účastník v pohárovém čtvrtfinále za sebou má už čtyři zápasy, všechny vyhrál na hřištích soupeřů: v Červeném Kostelci (krajský přebor) 7:1, ve Velvarech (divize) 1:0, na HFK Olomouc (ČFL) 8:1 a v Teplicích (1. liga) 3:2.