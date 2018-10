Olomoucké povstání. Předposlední tým ligy ukázal hezčí tvář

„První poločas byl výborný, završený tou patnáctiminutovkou, kdy to tam lítalo a říkal jsem si, jestli nás to nebude mrzet,“ nervoval se na lavičce olomoucký trenér Václav Jílek. „Projevil se obrovský rozdíl mezi námi a Olomoucí, která hrála rychle, kombinačně, chodila do soubojů a my jsme to do konce poločasu nezvládali,“ uznal sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Pražané bez potrestané hvězdy Stancia tápají až příliš. „Stanciu samozřejmě chyběl, ale nemůžeme se spoléhat na jednoho hráče, musíme podat kvalitnější kolektivní výkon,“ bědoval Ščasný.

Tím spíš, když druhého špílmachra Kangu v první půli smazal dispečer Kalvach. „Hodně jim dělá Kanga, když ho necháte otočit, tak to dokáže za obránce dát. Poradili jsme si,“ ocenil parťáky útočník Martin Nešpor. O urostlého hroťáka Tetteha se zase starají stopeři Jemelka se Štěrbou. „A Tetteh nic nepředvedl, klobouk dolů, jak to s ním obránci uskákali, protože to je taky kus masa,“ podotkl Nešpor.

Šurala v souboji kapitánů přejel řízný sigmák Vepřek, nedal mu čuchnout, je bezchybný jako stroj.

Taktika Jílka vychází dokonale. „Hlavně jsme jim nedali prostor, z toho pramenilo, že jsme získávali balony. Naopak my jsme místa měli trošku víc než oproti jiným soupeřům, protože Sparta chce hrát fotbal, útočně, kombinačně, to nám sedělo,“ lebedil si Houska. Po půl hodině napřáhl zpoza vápna, jako už poněkolikáté. „Měl jsem za poločas asi pět střel,“ napočítal si.

Rozdíl byl v tom, že tentokrát do jeho rány vložil šikovně kopačku Nešpor a hokejovou tečí překonává brankáře Nicu, na míč si jen sáhnul. „Nastavil jsem nohu, od špičky se to odrazilo a změnilo to let balonu.“

Záhy mohl po zpětné přihrávce Falty přidat druhý gól, ale jeho střelu do odkryté branky zablokovali sparťané na roh. „To mě mrzí. Šancí bylo víc. Takhle bychom měli hrát celých devadesát minut,“ ví Nešpor. „První poločas to bylo 8:0 na střely pro nás. Ať si Sparta hrála, jak chtěla, my jsme hráli jako tým,“ chválil a v euforii zapomněl na nebezpečnou střelu sparťana Frýdka v úvodu, kterou gólman Buchta vyrazil a dorážku Kangy zastavila modrá zeď. Ale to není podstatné.

Na rozdíl od Nešporovy teče.

Sigma – Sparta 1:0. Zaslouženě! „Ano, ale nebylo to ani o výkonu Olomouce, který byl očekávaný – že bude hrát na hranici nasazení a toho, co umí. My jsme podali nejhorší výkon od mého příchodu,“ zlobil se Ščasný.

„Máme důležité body, jedno, že se to takhle odrazilo od mé nohy,“ vydechoval Nešpor, bývalý sparťan. „Znám tam už jen Martina Frýdka, Lukáše Váchu. Život utíká jak voda. Žiji přítomností. Užívám si každý gól v kariéře. Ale je to Sparta, přijde víc lidí, já jsem však šťastný za tým. Tři body jsou pro nás jako zlato.“

Houska přidává: „Potřebovali jsme to hodně. Se Spartou je to vždycky výjimečné, neporáží se každý den. Tohle vítězství nám dodá víc energie, než kdybychom porazili jiného soupeře.“

Byť ve druhé půli se Olomouc zatáhla místy až do nezvykle pasivního bloku, mátožní Letenští až na šanci střídajícího Mebrahta, jehož lob po krásném pasu Kangy zastavil vysoký Buchta, příliš nehrozili.

„Škoda že jsme v první půli nepřidali druhý gól, protože ve druhé nás Sparta dostala pod tlak. Pár šancí jsme přežili se štěstím,“ přemítá Houska. Kanga si musí chodit pro míče až mezi vlastní stopery, ale nikdo se k němu nepřidal. Pětiminutové nastavení nic nezměnilo. Olomouc třetí výhru hlídá s přehledem. Sudí Franěk ukončuje zápas.

Jílek zapumpuje mocně pěstí, zařve jako lev, než ho přiběhne obejmout sportovní manažer Ladislav Minář.

Energická Sigma předvedla, že patří výš než na předposlední místo.

Jenže musí se takhle vyhecovat i na šedivější bitvy. „Je to o hlavě,“ přikývne Nešpor. „Opakujeme si to. V některých zápasech propadneme a pak vyhrajeme. Ukázali jsme si, že dokážeme podávat výkony jako se Sevillou, od toho se musíme odrazit. Být koncentrovaní 90 minut, není to na celý den.“

Jinak se bude zvedat Olomouc jen pozvolna. „Musíme sbírat body, ne jako po výhře nad Duklou, po které jsme dostali trojku v Liberci,“ připomíná Nešpor varovně.