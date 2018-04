Cíl plzeňských fotbalistů je za rohem. Vyjde to už na Slavii? Stačí bod

Fotbal

Další 4 fotografie v galerii Plzeňský Jan Kovařík padá po střetu s protihráčem z Karviné. | foto: Petr Eret, MAFRA

dnes 10:29

Byl to faul. Jasný faul na záložníka Součka, po kterém měla Slavia v 87. minutě kopat penaltu. Nejspíš by díky tomu vyhrála 1:0 nad Slováckem, neztratila by zbytečně další dva body a fanoušci by ji nevypískali. Jenže tentokrát pomoc od videorozhodčího nebyla možná, protože přenosový vůz O2 TV, který je pro projekt Ligové fotbalové asociace zásadní, byl kdesi na cestách.