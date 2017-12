Budeme chtít diktovat tempo, říká Hořava před duelem s Jabloncem

„Musel jsem si na svoji šanci počkat. Snažil jsem se být pořád pozitivní a vyplatilo se to. Navíc jsme úspěšní jako mančaft, daří se nám v lize i Evropě,“ pochvaloval si Tomáš Hořava už po pohárovém zápase s Bukureští, který znamenal postup do jarní fáze Evropské ligy.

Teď se už plně soustředí na poslední ligový zápas s Jabloncem, ten začíná v Doosan Areně v sobotu od 19 hodin.

Tomáši, v poslední době vám neskutečně klape souhra s Patrikem Hrošovským. Čím si to vysvětlujete?

Oba si rozumíme s balonem. Myslím, že jsme na tom technicky dobře, hodně toho naběháme. A ono to do sebe zapadá.

Je to tedy ideální parťák?

Myslím, že jo. Páťa hraje celý podzim velmi dobře, je silný na míči a o to je to potom snadnější.

V lize vás na konec čeká Jablonec. Jak byste ho charakterizoval jako soupeře?

Jablonec má letos menší výkyvy, ale pořád je to velmi kvalitní mančaft. V naší lize patří k nadprůměru. Umí obrat o body i favority, jako se jim to teď povedlo se Slavií.

Může být ta remíza se Slavií dostatečným varováním?

My víme, že nás čeká těžký zápas. Ale hrajeme doma, tady jsme ještě letos v lize neztratili ani bod, chceme zase vyhrát.

Co si musíte pohlídat? V čem bývá Jablonec nebezpečný?

Mají nebezpečné útočníky, Mihálik umí střílet góly. Doli (Doležal), kterého znám osobně z Olomouce, zrovna tak. Je velice silný v osobních soubojích, udrží balon. Mají také rychlé kraje, ať už tam hrají Masopust, Zelený nebo Diviš. Na to si musíme dát pozor. Ale my budeme hlavně chtít diktovat tempo zápasu a vytvořit tlak na ně.

Berete poslední zápas i jako poděkování divákům za podporu během celé sezony?

Mám pocit, že ten podzim strašně rychle utekl, šel zápas za zápasem, pořád jsme vyhrávali. Ale ještě potřebujeme udělat poslední krůček, zvládnout v lize Jablonec. Chceme se rozloučit vítězstvím, i kvůli našim skvělým fanouškům.