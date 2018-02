Nelze se už na nic šetřit, hraje se o všechno, ví plzeňský trenér Vrba

Čtvrteční odveta začíná v plzeňské Doosan Areně od 19 hodin, vyprodáno sice nebude, ale očekává se příjezd asi sedmi stovek horkokrevných fanoušků Partizanu.

Očekáváte, že se Partizan prezentuje v Plzni jiným způsobem než doma?

Ve skupině byli v domácích zápasech výrazně aktivnější. Teď se ale rozhoduje o postupu, takže jejich přístup bude jinačí. Nelze se už na nic šetřit, hraje se o všechno a podle toho to bude na hřišti vypadat.

Budete chtít být aktivnější směrem dopředu než v Bělehradě?

Nevím, co jste čekali od prvního zápasu, ale my jsme potřebovali uhrát výsledek, který by dával naději na postup. Z tohoto pohledu jsme to zvládli takticky dobře. Teď víme, co potřebujeme uhrát v odvetě.

V prvním zápase vás hodně zlobili Tawamba se Soumahem. Změníte nějak jejich bránění?

Každý z nich je trochu jiný. Hrotový útočník je hodně důrazný, asi klíčový v jejich ofenzivě, střílí hodně gólů. Soumah je zase mrštný, rychlý. Hráče na ně upozorňujeme. Uvidíme, jak se prosadí v samotném zápase.

V létě jste přivezli z Bukurešti podobně nadějnou remízu (2:2), ale po domácí porážce 1:4 jste vypadli z boje o Ligu mistrů. Vezmete si z toho nějaké ponaučení?

Ponaučení to pro nás musí být. Doufám, že uhrajeme lepší výsledek než se Steauou.

Soupeři bude chybět stoper Mitrovič, bude to mít nějaký vliv na hru Partizanu?

To je spíš otázka na trenéra hostů. Mitrovič pravidelně hrává, ale nedokážu posoudit nakolik je pro tým klíčový.

A vy budete kompletní? Ligu v Olomouci vynechal Limberský…

David je připravený nastoupit. Stejně jako všichni další hráči, kromě Vaška Pilaře, který už je delší dobu zraněný.