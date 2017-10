Devět let poté... A plzeňský trenér Vrba je pořád král

„Podobné rekordy mě nezajímají. Prémie za ně nedostanu, takže budu radši první po třicátém kole, i když třeba několikrát prohraju,“ řekl Pavel Vrba klidným hlasem.

Jeho plzeňská mise nepřestává fascinovat. Jen pro dokreslení, jaký je Vrbův základní pohled na věc. V kádru nerad dělá kotrmelce a důvěřuje těm, kteří ho poslouchají. Třebaže mu experti občas vzkazují, že má přestárlý a motivačně vyčpělý tým, Vrba tvrdošíjně spoléhá na vyzkoušené. Proto má v brance Kozáčika, na krajích obrany Limberského s Řezníkem nebo na lavičce útočníka Bakoše s driblérem Pilařem.

Mimochodem, už při své premiéře 19. října 2008 poslal do sestavy záložníky Petrželu s Kolářem, kteří za Plzeň válí i dnes. Přitom devět let je celá věčnost, zvlášť ve fotbale. Ne tak u Vrby. Možná se mění jeho reputace, sebevědomí nebo výška platu, trenérský styl však nikoli.

„Teď už Viktorku sleduju zvenčí, ale Vrbův rukopis tam vidím jednoznačně,“ líčí ikona Pavel Horváth, dnes kouč druholigového Sokolova.

„Pan Vrba vnímá fotbal pořád stejně a skoro do puntíku pracuje podle stejných tréninkových šablon. Jeho styl funguje a já jsem rád, že můžu být jeho součástí,“ vděčně dodává Daniel Kolář. Byl to právě on, kdo v neděli nádhernou hlavičkou sestřelil Spartu a přidal na vítěznou šňůrku desátý korálek.

Viktoria vládne. Sice to od ní není tak ofenzivní, nápaditý a někdy až riskantní gejzír jako před lety, ovšem její statistiky omračují.

Deset kol, třicet bodů, skóre 21:3.

Osmibodový náskok na druhou Slavii, patnáctibodový na šestou Spartu. „Nejedeme zase až tak suverénně, jak naznačuje bodový zisk,“ brzdí Vrba euforii.

Jistě, pár zápasů vyhrál s klikou (třeba ten nedělní na Letné), rád by omezil hluché pasáže a potřebuje zkvalitnit upracovaný střed pole (Hořava, Hrošovský), ale štěstí jde naproti. Přesvědčil hráče, byť už mnozí dosáhli na velké úspěchy, že mají před sebou životní výzvu.

Ačkoli sám s Plzní získal dva tituly a dvakrát slavně postoupil mezi evropskou šlechtu, teď drží motivační trumf. Ligový šampion jde rovnou do Ligy mistrů, což se nemusí dlouho opakovat. I proto se Vrba po třech a půl letech vrátil.

Slovní spojení „Čempijons Líg“ v jeho větách rezonuje často.

Když přesně před devíti lety přicházel, o něčem takovém se mu ani nesnilo. Po Jaroslavu Šilhavém přebíral tým, který sice vypadal zajímavě, ale neuměl vyhrávat. Jak se brzy ukázalo, Vrba s sebou přinesl atraktivní styl i vítězné kouzlo.

A funguje dodnes.

Co může být dál? Sázková kancelář Tipsport včera vyhlásila kurzy, kam by se trenér Vrba mohl po aktuální sezoně posunout.

Do Sparty – 6:1.

Zpátky k reprezentaci – 8:1.

Do Slavie – 10:1.

Zpátky do ruské ligy – 20:1

Do čínské ligy – 50:1.

Do německé ligy – 100:1.

Do španělské ligy –200:1.

Suverénně nejnižší kurz (1,25:1) je pochopitelně na to, že setrvá v Plzni. Pokud by hrála Ligu mistrů, tak na to můžete vzít jed.