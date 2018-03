Nesmíme věšet hlavy, velel po remíze s Libercem plzeňský útočník Chorý

Jak se vám vůbec hrálo na hrotu s Michaelem Krmenčíkem?

Nebylo to poprvé, už jsme to zkoušeli v přípravě. Oba jsme dali po gólu, měli jsme i nějaké další šance. Celkem nám to sedělo.

Řekl jste si svým výkonem o větší prostor do dalších zápasů?

To nevím, trenér Vrba má svoji vizi danou. Jsem rád, že mi dal důvěru, ale příště už bych chtěl vyhrát.

Jak velký podíl měl na vašem gólu centrující Kovařík?

Ten největší. Zůstal jsem na zadní tyči neobsazený, on mi to krásně posadil na hlavu.

A jak byste popsal zhruba dvacetiminutovku ve druhé půli, kdy vás soupeř hodně zatlačil a měli jste velké problémy?

Nemyslím si, že bychom byli extra horší než Liberec, i když oni tam měli hodně dobré pasáže. My jsme ale byli zbytečně zalezlí, možná nervozitou z toho, že se nedaří.

Nemohli jste mít trochu v nohou i těžký čtvrteční zápas v Evropské lize v Lisabonu?

Na to se vymlouvat nebudeme. Evropské poháry hrát chceme, sestava navíc byla pozměněná.

Na vítězství v lize pořád čekáte. Jak z té výsledkové bídy ven?

Musíme se nastartovat nějakým vítězstvím, urvat to. Dneska jsme dvakrát vedli, ztratili jsme dva body. Ale nesmíme věšet hlavy.

Náskok na čele tabulky se však stále snižuje. Může se zároveň stupňovat nervozita?

Každý hráč z kabiny má svoji kvalitu, fyzicky i psychicky jsme na tom velice dobře. Jsou tady velice zkušení hráči, kteří nás mladší podrží. Věřím, že to brzy zlomíme a tři body přijdou.