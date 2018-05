Je to nejdůležitější zápas mé kariéry, uvědomuje si plzeňský útočník Chorý

„Všichni víme, co se stane, když příště doma vyhrajeme,“ říkal už po minulé remíze se Slováckem 23letý rodák z Hané, který do Viktorie přestoupil ze Sigmy v zimě.

Klíčový zápas se blíží, výkop je už v sobotu v 16 hodin. Ve stejném čase začínají duely předposledního kola HET ligy i na ostatních stadionech. Pokud by viktoriáni neuspěli, budou mít za týden ještě poslední šanci odrazit nápor druhé Slavie v Praze na Julisce proti Dukle. Ale tuhle možnost si nikdo z týmu nepřipouští, hráči chtějí slavit doma před svými fanoušky, kteří rychle vyprodali Doosan Arenu.

Jaké má vlastně člověk pocity před zápasem, který vám může přinést titul?

Bude plný stadion, těším se na to moc. Když zopakujeme výkon jako minule se Slováckem a přidáme lepší zakončení, věřím, že dotáhneme zápas do vítězného konce.

Fanděte na náměstí! Sobotní zápas s Teplicemi je dlouho beznadějně vyprodaný. I proto vedení Viktorie připravilo pro své fanoušky speciální projekci na plzeňském náměstí Republiky. Ta začne krátce po 15. hodině. Jak vytvořit skvělou atmosféru? Přijít v klubových barvách, vzít si dresy, šály a naplno fandit. I na plzeňském náměstí tak můžete pomoci dosáhnout na společný sen – zisk pátého mistrovského titulu. Celou akcí bude provázet moderátor, zajištěno je i občerstvení

Hrál už jste někdy v kariéře důležitější utkání?

Ne. Zahrál jsem si o záchranu v lize, ale to bych s tím vůbec nesrovnával. Pro mě to bude v sobotu nejdůležitější zápas kariéry.

Jak se vyrovnávat s velkým psychickým tlakem, který boj o titul přináší?

Snažím se nepřipouštět si to. Nějak extra si to do hlavy neberu. Myslím, že nohy svázané mít nebudu, do zápasu půjdu uvolněný. Doufám, že to společně zvládneme a titul získáme.

Co čekáte od Teplic? Minule doma nečekaně prohrály s posledním Brnem, tým dostal vysokou pokutu...

V tabulce už jim o nic moc nejde, ale určitě přijedou nahecovaní. Budou se chtít ukázat v co nejlepším světle. I pro ně to bude prestižní utkání, nastoupí v Plzni před vyprodaným stadionem. Navíc jsou tam hráči, kteří prošli Viktorkou. Zvlášť pro ně to bude speciální zápas.

Už delší dobu hrajete se sedmi žlutými kartami pod hrozbou stopky na dva zápasy. Jak se s tím nastupuje do zápasu?

Vůbec si to nepřipouštím, pořád se snažím chodit do soubojů naplno.