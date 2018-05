Výhra odpálí v Plzni mistrovské oslavy. Ale Teplice chtějí odpustek

Co mají společného? Útočníci Michael Krmenčík (25 let) a David Vaněček (27 let) jsou momentálně nejlepšími střelci svých týmů. Ten první dokonce s 12 góly kraluje celé HET lize, druhý má na kontě jen o tři góly méně.

Při prvním mistrovském titulu Plzně v sezoně 2010/2011 byli oba v kádru Viktorie, ale ani jeden z nich nesehrál podstatnější roli - Vaněček odehrál na podzim čtyři minuty, Krmenčík na jaře tři.

Hned v létě pak zamířili oba na hostování, zatímco Krmenčík se po štacích v Sokolově, Čáslavi, Vlašimi, Ostravě a hlavně pražské Dukle vrátil v lednu 2016 do Plzně, Vaněček doputoval přes Sezimovo Ústí, Ústí n. L., Vlašim, Sokolov, Jihlavu a Hradec Králové až do Teplic, kterým se v prosinci 2015 upsal natrvalo.