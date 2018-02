Plzeň dostala nečekaný direkt. Jak to vítěznou mašinu ovlivní?

Ano, je to tady! Královna Viktoria prohrála 0:1 - navíc doma. „Měli jsme dost střel, dost závarů, ale důraz před brankou nebyl takový, jaký měl být. Nemělo to razanci, chyběla i přesnost,“ viděl trenér Pavel Vrba.

Těžko říct, jak dohrávka 18. kola ovlivní budoucnost, každopádně Plzeň musela v arktickém podvečeru pochopit, že titul ještě v kapse nemá. Zvlášť pokud bude hrát laxně a profesorsky. A ten varovný vzkaz platí navzdory (stále luxusnímu) 12bodovému náskoku na druhou Slavii.

Co se tedy stalo? Hned ve 20. vteřině po hrubé chybě ve středu obrany málem uspěl útočník Ikaunieks, jeho vtipný dloubáček skončil těsně nad břevnem. Ve 22. minutě Plzeň lehkovážně bránila rohový kop, důrazný stoper Buchta vyhrák souboj a jeho parťák Tlustý poslal míč nekompromisně pod břevno. 1:0 pro soupeře, který v ničem neměl dělat potíže! „Ukázalo se, že pokud cokoli podceníte, vymstí se to,“ přiznal trenér Vrba.

Radost jihlavských fotbalistů a hluboké rozpaky plzeňských hráčů, kteří senzačně prohráli s outsiderem.

To má být mužstvo, které v březnovém dvojutkání zkusí vyřadit slavný Sporting Lisabon v osmifinále Evropské ligy? Suverén, který od srpna vládne českému fotbalu?

Pravda, nezřídka se stane, že favorit během dlouhé sezony ztratí koncentraci, ale zároveň by měl najít cestu zpátky. To v pondělí Plzni scházelo. „Prospali jsme úvod zápasu a pak to nedokázali otočit,“ dodal Vrba.

Podceňovaná Jihlava se obětovala, statečně bránila, skákala do střel, vyhrávala hlavičkové souboje, vyrážela do brejků. Zasloužila by si kompliment, i kdyby nevyhrála. Za vítězství musí slyšet pochvalu stonásobnou.

Tým, který byl po tragickém podzimu odsouzený k sestupu, porazil na úvod jara největší dva favority 1:0. Od Slavie a Plzně nedostal ani gól! Zato Plzeň se musí v domácí soutěži probrat.

Začátek druhé části je mizerný: dva zápasy, jeden bod, nula vstřelených gólů. Jestli se bezgólová remíza v Olomouci dala pochopit, zkrat s Jihlavou už ne.

V pondělí nepomohli ani fanoušci, kterých přišlo něco málo přes čtyři tisíce, což je na plzeňské poměry prachbídné. Nebavili se. Divili se. Pískali. Po půlhodině div neodešli naštvaně domů. Záložník Hořava přihrál kostrbatě od postranní čáry, načež si brankář Kozáčik balon zpracoval na prsou a popletly se mu myšlenky. Jihlavský soupeř Ikaunieks si hbitě vzal míč, a kdyby netrefil boční síť, prohrávala by Plzeň o dva góly.

Navzdory tomu, že jaro teprve začíná, odehrála Viktoria už čtvrtý zápas během jedenácti dní, což se projevilo na jejím zaujetí. Zvlášť když pokaždé nastoupila víceméně stejná sestava. Už v sobotu se hraje znovu. Na hřišti posledního Baníku už Plzeň musí zabrat.