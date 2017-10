S Vrbou i bez Vrby. Plzeň v soubojích se Spartou vyhrávala pořád

S Vrbou, bez Vrby, to je lhostejné. Možná je to překvapivé zjištění, ale od chvíle, kdy Pavel Vrba na tři a půl roku z fotbalové Plzně odešel, nemá západočeský klub ve vzájemných duelech se Spartou horší bilanci. Ligový šlágr se hraje už v neděli a Vrba se do soubojů vrací téměř po čtyřech letech.

Dva roky a sedm zápasů trvalo, než s plzeňskými fotbalisty poprvé Spartu porazil. Až když si trenér Pavel Vrba mužstvo vybudoval podle sebe, začala Plzeň rivala pravidelně porážet. A jeho nástupci kromě Dušana Uhrina mladšího v trýznění Sparty pokračovali. Vrba má sice se Spartou celkově záporné skóre, ale to ovlivnily právě první dva roky, kdy v Plzni teprve hledal ty správné hráče pro svou vizi. A bilanci to zkresluje. V sedmi zápasech to byly čtyři remízy a tři porážky. Ale od prvního vítězství v srpnu 2010, což byl začátek první mistrovské sezony, je Vrba proti Spartě v plusu. Plzeň proti Spartě od nástupu Pavla Vrby bilance za Vrby 2008 až 2010: 4 remízy a 3 porážky

2010 až 2013: (od první mistrovské sezony) 4 výhry, 1 remíza, 2 porážky bilance bez Vrby

2014 až 2017: 5 výher, 4 porážky Poznámka: v bilanci „za Vrby“ jsou započítány dvě sparťanské výhry v poháru a Superpoháru. V bilanci „bez Vrby“ jsou započítány dvě sparťanské výhry ve finále poháru a v Superpoháru.

Čtyřikrát zvítězil, dvakrát podlehl - doma na podzim 2011 krátce po oslavách historického postupu do Ligy mistrů a pak na jaře 2013, což Plzni stejně nevadilo, protože v tabulce před sebe soupeře nepustila. Jedno utkání skončilo bezbrankovou remízou. V srpnu 2013 mezi dvěma duely v play-off o Ligu mistrů to bylo dosud naposled, kdy Vrba stál proti Spartě. Po jeho odchodu k české reprezentaci Plzeň třikrát za sebou neuspěla. Na jaře 2014 prohrála ligový zápas, který Spartu poslal jasně za titulem. Pak smolně podlehla ve finále poháru v penaltovém rozstřelu, když gól na 1:1 dostala v nastavení z penalty, a následně nezvládla ani duel o Superpohár. U všech tří porážek byl v Plzni trenér Dušan Uhrin mladší, jeho nástupci naopak měli sérii pěti vítězství. Za Koubka i Krejčího plzeňské mužstvo sparťany poráželo doma i venku. Památné jsou jarní výhry na Letné v letech 2015 a 2016. Oba triumfy, jelikož se udály v závěru sezony, definitivně nasměrovaly Plzeň k titulu, byť pak ještě potřebovala výhry z Prahy potvrdit v dalším utkání. Lze jen spekulovat, nakolik po Vrbově odchodu trenéři v dalších letech těžili z jeho práce. Vítězství se na podzim 2016 dočkal i kouč Pivarník. Když ho pak v průběhu letošního jara vystřídal dosavadní asistent a provizorní kouč Bečka, na Spartě plzeňský tým podlehl 0:2. I tento výsledek výrazně přispěl k tomu, že Plzeň po dvou letech nezískala titul a přenechala trůn Slavii. Jakým směrem pohne Vrba s bilancí v neděli? Mimochodem, pokud zvítězí, bude to od začátku sezony desáté vítězství za sebou, což se ještě nikdy nikomu v české lize nepodařilo. Rekord v počtu devíti vyhraných zápasů od začátku ročníku drží pravě oba nedělní soupeři společně.