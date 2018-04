Hapal: Plzeň je favoritem, my musíme předvést to nejlepší, co v nás je

Ještě neprohrál, ale také ze čtyř zápasů dovedl Spartu jen k jediné výhře - před týdnem proti Dukle (3:0).

Také je faktem, že těžší utkání, než které ji čeká v Plzni, sparťané pod Hapalovým vedením ještě nehráli.

„Plzeň je nejvýš postavený tým v tabulce, hraje o titul a je favoritem,“ říká Hapal.

Ale čistě podle jarní části je Sparta na tom líp. Může to sehrát roli?

Pravda, Plzeň je sice s náskokem první, ale taky dokážou prohrát s Jihlavou, s Boleslaví, na Bohemce dostat pět gólů...

Jak se jejich poslední zápas na Bohemians (2:5) může promítnout do přípravy na Spartu?

Není to pro ně první výstraha. Samozřejmě, dostali hodně gólů a celkově si jaro představovali lepší. Ale Plzeň se Spartou je pořád specifický zápas, pro oba. Každopádně já se moc těším.

Váš protějšek Pavel Vrba a po něm i vy jste dřív působili v Žilině. Jak ho znáte a můžete ho něčím překvapit?

Uvažujeme o některých situacích, které by je mohly zaskočit. Ale Pavel je tak zkušený, že se jen tak překvapit nedá. Jak my uvažujeme o určitém rozestavení, stejně tak oni mohou nastoupit jinak a my musíme být připraveni.

Naposledy proti Dukle jste vycházeli z rozestavení se dvěma útočníky. Myslíte si, že to může platit i na Plzeň? Nebudete ztrácet sílu v záloze?

Proč by to nemohlo platit? Je důležité, jak se jeden z útočníků zapojuje do bránění středového hráče, který tam je navíc. Pokud to bude plnit správně, tak v tom nevidím problém. Ale tím nechci říct, že tak budeme hrát.

Proč podle vás Plzeň na jaře ztrácí body, proč nevyhrává jako na podzim?

Asi tam nepanuje dobrá nálada, asi tam je i nervozita, ale pořád mají první místo ve svých rukách. Myslím si, že náš zápas berou jako takový odrazový můstek do závěru ligy. Ale jak na tom Plzeň je, by nás vlastně ani nemělo zajímat. Nás musí zajímat, co předvedeme my. A to musí být co nejlepší výkon.

Když Sparta v posledních letech nastupovala v Plzni, byla zaražená, měla pomalý rozjezd. Co musíte změnit?

Ideální by bylo dostat Plzeň pod tlak, vytvořit si šance a proměnit je.

To vám ukázali Bohemians? A co ještě na Plzeň platilo?

Bohemka ukázala přesně to, co nemá rád žádný tým. Obrovský pohyb, rvali se o každý metr hřiště a z každé akce dali gól. Neskutečné nasazení by mělo být základem úspěchu pro všechna mužstva.

Musíte hráčům připomínat, že jde o poháry, které vám utíkají?

To nemusím, vědí, co o hrají. Na tabulku se ani nedívejme, nepočítejme, ale vyhrávejme. Z každého zápasu potřebujeme vyválčit tři body.

Od chvíle, co jste přišel do Sparty, jste vrátil na stopera Costu. Minule kvůli zranění nehrál. Nastoupí v Plzni?

Je to jedna z možností.

A Stanciu opět na pravé straně zálohy?

Řešíme to zápas od zápasu, ale je pravda, že doma z pravé strany uplatnění našel. Dokáže měnit charakter hry, dokáže přejít z lajny do středu hřiště, udělá přečíslení. I když to pro něj není optimální post.

Také jste dal důvěru Plavšičovi. Co vás k tomu vedlo?

Plavšiče jsem viděl několikrát. Když jsem vedl slovenskou jedenadvacítku, tak dokonce proti nám hrál. I můj předchůdce v něm viděl budoucnost pro Spartu, jen dostal málo šancí. Je v něm velký potenciál, je nebezpečný svým pohybem, dynamikou, takovou svou vrtkavostí. Takové defenzivní hráči nemají rádi. Momentálně je jedním z našich nejlepších hráčů.