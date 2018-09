Nesnáší nás. Proti nám čekáme úplně jinou Plzeň, shodují se sparťané

Blíží se jeden z hitů ligového podzimu. Plzeň vs. Sparta, souboj mistra a největšího klubu v zemi. Souboj třetího s druhým.

Sparťané v ligové sezoně ještě neprohráli, body ztratili jen za dvě remízy s Příbramí a Bohemians, naposledy suverénně porazili Liberec 4:1.

Plzeň v pondělí podlehla v Jablonci, v předchozím venkovním utkání utrpěla debakl na Slavii 0:4. Mezitím porazila Opavu 1:0, což je její nejčastější letošní výsledek.

Sparťané půjdou do pátečního šlágru ve větší pohodě, Plzeňští budou ve dnech před utkáním skousávat porážku v Jablonci.

„Výhoda, nevýhoda… je to prostě fakt,“ prohodil sparťanský trenér Zdeněk Ščasný. „Plzeň doma a Plzeň venku, to je rozdíl. A navíc pořád mají tým, který se bezesporu dokáže připravit na velké zápasy. Mají nejzkušenějšího trenéra. Bez ohledu na to, jak hráli v Jablonci, čekám těžký zápas.“

Co to tedy může znamenat?

Plzeňští si jistě dají velký pozor. Nastoupí s mnohem větším zaujetím než v Jablonci. Koncentrace, disciplína, plnění taktických úkolů, důraz. To všechno bude u nich na vyšší úrovni.

Naopak současná nálada tam nemůže být ideální. Na hráče musí působit tlak zevnitř klubu, od šéfů, od majitele, od trenéra.

„Může se to tvářit, že je pro nás porážka Plzně v Jablonci horší variantou, že si sedli na zadek. Ale spíš si myslím, že je to jedno. Oni nás nesnáší a do zápasu se Spartou půjdou na sto procent. A je úplně jedno, jestli před námi vyhráli nebo ne. Očekávám od nich úplně jiný výkon,“ zdůraznil Šural.

„Bude to úplně jiný zápas, je to jako derby, má to obrovský náboj. Myslím si, že kluci z Plzně se k porážce vracet nebudou. Pro náš zápas není důležité, co se stalo v Jablonci,“ prohlásil sparťanský záložník Nico Stanciu.