Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli, řekl Hapal. Tým chválil za druhou půli

Sparta v Plzni prohospodařila dvoubrankový náskok a zároveň možnost posunout se na třetí příčku tabulky. Propásla možnost dostat se na své nejlepší umístění v letošním ročníku a zůstala šestá.

„V Plzni jsem chtěl vyhrát a jsem zklamaný, že se to nepodařilo. Hráli jsme s lídrem, fanouškům se musel zápas líbit, já remízu beru jako ztrátu,“ řekl Hapal.

Mrzí to dvojnásob, že už jste mohli být třetí?

Mrzí to hodně, protože se utkání vyvíjelo výborně, hru jsme kontrolovali. Pak měli domácí hodně standardek, dostali se do tlaku, snížili, hned po přestávce jsme dostali druhý gól, ale posledních třicet minut jsme zvládli. Škoda, že jsme v závěru líp nevyřešili jeden z našich útoků.

Byl to směrem dopředu váš nejlepší výkon na jaře?

Ofenzivně jsme zahráli velice slušně, měli jsme dobré situace, které chtěly líp vyřešit. Jsem spokojený s tím, jaká změna se s námi udála v druhém poločase. Ten byl z naší strany slušný.

Nedávno v derby vám k vítězství nestačilo ani vedení 3:0. Lze ta utkání srovnat?

Ne, ne, rozdíl byl právě v tom, jak jsme odehráli závěr. V Plzni velmi dobře. Vstup do zápasu jsme měli výborný, druhý gól jsme inkasovali po faulu na Šurala. Ale to nic nemění na tom, že jsme ty standardky měli ubránit. V závěru jsme měli dát třetí branku, měli jsme na to.

Přišlo vám, že v závěru chcete tři body víc než Plzeň?

Vyhrát chtěly oba týmy, Plzeň to pak zjednodušila. Když my jsme vyhráli první souboj, měli to těžší, protože jsme ve středu zálohy byli ve třech, oni ve dvou. Diváci byli spokojení, trenéři zklamaní.

Dostali jste dva góly z rohů, i se Slavií jste nedokázali ubránit standardní situace. Je to tím, že máte na hřišti menší hráče?

Jen tím to není. I menší hráč umí hlavičkovat a při standardkách se orientovat. Podívejte se na Plavšiče. Když máte dobrý náběh, výskok, tak vyhrajete souboj i proti vyšším hráčům. My máme hráče, kteří se při standardkách neumí chovat.

Jak to chcete řešit?

Buď je to naučíme, nebo bude muset dojít ke změnám. Předtím jsme bránili osobně, teď jsme přešli na kombinovanou obranu. A ti, kteří bránili osobně, tak v tom propadli. Pokaždé se nám hráč utrhl, při skórování to domácí na můj vkus měli až moc jednoduché.

Poprvé od listopadu nastoupil Biabiany, kterého váš předchůdce Stramaccioni v lednu vyřadil z kádru. Vy jste ho vzal zpátky a nyní nasadil do závěru utkání. Proč?

Trénuje dobře, věřili jsme, že by svou rychlostí na Limberského mohl platit, to se taky potvrdilo. Dvakrát mu utekl, škoda, že pak nedal lepší přihrávku.