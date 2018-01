Plzeňští fotbalisté smetli sokolovský Baník a letí na jih

V první půli nastoupil i kanonýr Krmenčík, jenž z minulého zápasu s Domažlicemi odkulhal deset minut před koncem. Mezi střelce se tentokrát nezapsal, ale po jeho přihrávce otevřel ve 12. minutě skóre Kolář, na 2:0 zvyšoval po půlhodině Kopic.

Ve druhé půli nejprve proměnil Bakoš penaltu, pak se trefili Chorý, Ivanschitz z trestného kopu a znovu jediná zimní posila lídra ligové tabulky.

„My jsme ho sem brali hlavně kvůli tomu, aby dával góly. Doufám, že v tom bude pokračovat dál. Ve velkém vápně je v soubojích strašně silný, a i kvůli tomu jsme si ho vybrali,“ uvedl na webu Viktorie trenér Pavel Vrba na adresu Chorého, jenž dal oba góly hlavou.

Po středeční brankové přestřelce s třetiligovými Domažlice (7:4) byl plzeňský kouč spokojený s tím, že tentokrát jeho tým ani jednou neinkasoval.

„V defenzivě to bylo mnohem disciplinovanější, i výsledek je pro nás lepší. Hlavně jsme dozadu pracovali úplně jinak než s Domažlicemi. Ty sice hrály dobře do útoku, ale my opravdu špatně bránili. Ve středu mi to připadalo, jako bychom si to na tréninku dali s tím, že pobavíme lidi, kteří přišli na fotbal,“ doplnil Vrba.

Zatímco jeho tým sehrál už třetí přípravný zápas, pro Sokolov to byla premiéra v zimní přípravě. I to se na výsledku zřejmě projevilo.

„Není to kruté, ale zasloužené. My jsme nehráli vůbec dobře, samozřejmě nemáme tolik kvalitních hráčů jako Plzeň. Navíc bylo vidět, že jsme začali trénovat v podstatě před týdnem,“ okomentoval porážku Pavel Horváth, někdejší záložník a kapitán plzeňské Viktorie a dnes trenér Sokolova.

„V sezoně bychom, doufám, šestku nedostali. Stalo se to tady ale i jiným týmům. Kluci zažili, jak vypadá české top mužstvo a já jsem za tuhle konfrontaci rád. Rozebereme si chyby, máme určitě na čem pracovat,“ dodal Horváth.

Viktoriáni už v pondělí odpoledne míří na soustředění do Španělska. „Máme za sebou těžký tréninkový blok, co se týče kondice, teď už to bude víc taktičtější a hernější,“ naznačil plzeňský kouč, kudy se bude ubírat příprava na jaro teď.