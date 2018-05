Kolaps plzeňské obrany? Kádr je silný, vyřešíme to, slibuje kouč Vrba

Plzeňský trenér Pavel Vrba řeší před víkendem velký rébus. Jak sestavit pevnou defenzivu týmu? Obranná linie má hodně trhlin. Kapitán Roman Hubník a Milan Havel viděli v minulém kole v pražském Edenu čtvrtou žlutou kartu, po obranném skluzu navíc odkulhal čtvrt hodiny před koncem nepovedeného utkání proti Slavii ze hřiště i David Limberský. Ten si obnovil svalové zranění.

Kdo je nahradí?

„Máme dostatečně široký kádr, takže šanci dostanou další hráči. My to vyřešíme. Tým je dost silný na to, aby to zvládnul,“ reagoval na nepříjemnou situaci bezprostředně po porážce 0:2 na Slavii kouč Vrba.

Tím výčet ztrát nekončí, připočíst je třeba stopera Hejdu, který dlouho marodí s kolenem.

Příliš variant, kdo nastoupí, se tak nenabízí. Do stoperské dvojice s Radimem Řezníkem nejspíš naskočí Tomáš Hájek, který odnesl nevydařený vstup do jara vyřazením ze sestavy. Naposledy hrál před měsícem při ostudné porážce s Bohemians 1905 (2:5).

Ale kdo vyztuží kraje obrany, které bývaly chloubou Viktorie? Nalevo nejspíš nastoupí Jan Kovařík. Větší otazník vzniká na pravé straně. Limberský, který umí hrát i na této straně, se sice většinou hojí lépe než jiní, jenže tentokrát prostoru pro vyléčení bylo jen poskrovnu.

„Ale třeba Milan Petržela už na pravé straně obrany pár zápasů dohrával,“ připomněl minulý víkend v televizním studiu Miroslav Koubek, někdejší kouč Viktorie Plzeň.

Petržela by se svými zkušenostmi nezvyklou roli měl zvládnout. Nebo trenér Vrba v sobotu zvolí nějaký překvapivý tah?