Gól Plzni se počítá, říká maturant, který ji pomohl vyřadit z poháru

Přitom Slovácko v lize od poloviny srpna nevyhrálo, Plzeňští na podzim s českými protivníky neztratili ani bod.

Do jarního čtvrtfinále šlo Slovácko díky výhře 3:2 po prodloužení.

„Je pravda, že to asi málokdo čekal. Ale bojovali jsme, snažili se, hra snad nevypadala špatně. Jsme

moc rádi, že jsme postoupili,“ zářil štěstím osmnáctiletý útočník Kubala.

Zapili jste postup v autobuse stylově plzeňským pivem?

To ne. Je to sice super, ale musíme pokračovat. Tlačí nás situace v lize,

nemáme moc bodů.

Vy jste skóre zápasu otevřel v 19. minutě. Jak moc si své první mistrovské branky v dospělé kategorii vůbec považujete?

Je pravda, že Slovácko nad Plzní málokdy vyhrává, tak jsem rád, že jsem k tomu trošku pomohl. Dát gól takovému soupeři vždycky stojí za to, i když to nebylo v lize. Snad to přidá mně i týmu na sebevědomí.

Bylo pro nečekaný výsledek důležité, že jste šli jako první do vedení vy?

Asi to mohlo docela přispět. Mnohem víc jsme si pak věřili. Na chvilku jsme sice vypadli ze hry na konci prvního poločasu, když jsme dostali jako už poněkolikáté v poslední době gól ze standardky, to nás mrzelo. Ale ani druhá plzeňská branka ze začátku druhé půle nás úplně n esrazila a Lukáš Sadílek rychle vyrovnal. V prodloužení to sice byly nervy, myslel jsem, že rozhodnou

až penalty, ale nakonec to po standardce rozhodl Standa Hofmann.

Díky gólu a postupu vás tolik nemrzí, že jste nebyl u postupu reprezentační devatenáctky do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy?

Chtěl jsem tam být, abych se mohl ukázat, ale v nominaci jsem byl jen náhradníkem. Zápas proti Plzni mi spravil chuť.

S Plzní se znovu střetnete hned v sobotu doma v lize. Pohárový úspěch vzhledem k významně proměněným sestavám moc nenaznačil, že?

Plzeň k nám přijede se všemi reprezentanty, v plné sestavě, o to bude zápas složitější. Po našem postupu se určitě víc připraví, budou chtít uspět. I když jim v poháru chyběla spousta hráčů ze základu, pořád to byl na české poměry nadstandardní klub, ale my jsme viděli, že se s nimi dá hrát. Uvidíme, jak se vyvine ligový zápas, ale my znovu budeme chtít urvat nějaké body, které

potřebujeme.

V lize jste po 13. kole s jedinou výhrou a šesti remízami třináctí, jen bod od posledního místa. V čem musíte přidat?

Až na poslední dva zápasy (0:3 se Slavií i v Teplicích) jsme moc branek

nedostávali, ale trápilo nás, že jsme jich taky málo dávali. Snad jsme to teď pohárem zlomili.