Porazili jsme mužstvo, které má obrovskou kvalitu, radoval se Vrba

Nebylo to jen vítězství nad obhájcem titulu, Plzeň především zvýšila náskok v čele tabulky na třináct bodů před Olomoucí, na Slavii už má čtrnáct bodů.

„Bylo to nadstandardní utkání, pro Slavii možná ještě důležitější než pro nás. A já bych ji chtěl pochválit, hrála u nás velmi dobře. Střetla se dvě mužstva, která budou bojovat o titul. Pro nás je obrovský úspěch, že jsme vyhráli. Chci hráčům poděkovat, jak to zvládli, do šancí jsme Slavii nepouštěli a v útoku byli trpěliví,“ prohlásil Vrba.

Už se vidíte s trofejí za titul?

Sami víte, že tohle říkat je nesmysl. Hraje se ještě o 51 bodů. Víte moc dobře, že je to hodně. Ale čtrnáct bodů je náskok... Ani jsme netušili, že takový můžeme po třinácti kolech mít. Do konce podzimu nás čekají velmi těžké zápasy , na jaře se může stát cokoli. V žádném případě titul oslavovat nemůžeme.

Je reálné, že byste takový náskok mohli promarnit?

Vy víte, co bude na jaře?

Chválil jste sice Slavii, ale vy jste byli přece výrazně lepší. Souhlasíte?

Nedovolím si hodnotit soupeře, ale Slavia ukázala, že je top mužstvo. Má to dobře poskládané. Když posbíráte hráče ze zahraničí, tak hned všechno nejde. Sám jsem to poznal v Machačkale. Porazili jsme mužstvo, které má obrovskou kvalitu. Nebudu tvrdit, že Slavia neměla zajímavé situace, ale my jsme z pohledu defenzívy odehráli možná nejlepší utkání na podzim.

Když jste před třemi týdny porazili Spartu, tak jste s výkonem úplně spokojený být nemohl. Poučili jste se z toho utkání?

Nehodnotil bych to tak, že by to na Spartě bylo z naší strany o mnoho horší. Vedli jsme, hráli jsme venku, proč bychom s nimi hráli nahoru dolů. Se Slavií jsme rozhodli ke konci, ve druhém poločase jsme těch gólových situací měli víc.

Věřil jste, že to přijde? Že gól dáte?

Byl bych špatný trenér, kdyby nevěřil. Hráčům jsem před zápasem a pak i v poločase říkal, že může rozhodnout jedna branka. Ve druhém poločase jsme měli dvě tři možnosti, které jsme si vytvořili fotbalově, ale nebyli jsme v koncovce úspěšní.

Nakonec rozhodl kapitán Kolář stejně jako na Spartě. Jak velký má pro vás přínos?

Moc dobře si pamatuju, že v létě jste ho vy novináři tlačili do Dukly, že už na Plzeň nemá. Jsem rád, že dokázal, že to není pravda, v rozhodujících zápasech nám hodně pomáhá.