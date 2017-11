Třetí prohra ze čtyř duelů, je Šilhavý pod tlakem? Těžko odpovědět, řekl

Domácí ligová prohra s Libercem i v poháru s Villarrealem. A v neděli ztráta v Plzni. Po ní se Slavii obhajoba titulu na míle vzdálila, po třinácti kolech ztrácí na lídra čtrnáct bodů.

Cítíte, že vaše pozice oslabila?

To se musíte zeptat vedení, na to já těžko můžu odpovědět.

Je v silách Slavie čtrnáct bodů dohnat?

Teoreticky by to šlo, ale ve skutečnosti to asi půjde těžko. To by Plzeň musela zkolabovat, aby to pustila.

Je Plzeň opravdu o tolik lepší než ostatní?

Hlavně jsme tady odehráli velmi dobré utkání na těžkém terénu, ale se špatným výsledkem pro nás. Nicméně Plzeň byla ve finální fázi lepší než my, volila lepší řešení, my často komplikované. Špatně jsme naložili s možnostmi, které se nám naskytly. Protiútoky i přečíslení jsme řešili špatně. V závěru jsme nechtěli remízu, dali jsme do hry další útočníky, ale dostali jsme laciný gól. Náš závěrečný nápor, to už nebylo ono. Nebyl tam tlak, centry byly takové kopce. Plzeň to uhrála velmi dobře, takticky i kvalitně.

Nečekal jste od hráčů víc? Především v závěru, když prohrávali, že soupeře víc zmáčknou?

Někdy to byla křeč, chtěli jsme rychle rozehrát, nebylo to připravené. Ale ve čtvrtek s Villarrealem jsme hráli velmi dobře stejně jako v jiných utkáních.

V čem je největší rozdíl mezi vámi a Plzní?

Plzeň udržela kádr pohromadě, mechanismy fungují, jsou na sebe zvyklí. My udělali v kádru změn víc, hráči rotují. Máme spoustu dobrých hráčů, ale nejsme tak sehraní, jak bychom si představovali.

Nelituje zpětně té obměny kádru?

Chtěli jsme tým posílit, jít do Evropy, do Ligy mistrů. Chtěli jsme zkušenější hráče, teď s nimi pracujeme. Pravda, představoval jsem si, že se to sladí rychleji. Bohužel, nestalo se tak.

Není luxus nechat sedět v současné formě Stocha či Součka? Čtvrteční pohár a nedělní ligu hrálo takřka zcela jiné mužstvo, udělal jste šest změn. Není to moc?

Dosud jsme to tak dělali a fungovalo to. Součka a Stocha jsme na lavičku nedali schválně. Měli jsme připravené, že ve čtvrtek půjdou do hry čerství hráči a v neděli taky. Ngadeu určitě nebyl v Plzni horší než Souček s Villarrealem. A neviděl jsem jako ideální, kdyby hráli oba.

Proč jste postavil Rotaně, který v posledních duelech nehrál?

Je to zkušený hráč, na tomhle terénu umí hrát, jeho pohyb je lepší než u vyšších hráčů. Proto jsme se tak rozhodli.

V Plzni jste prohráli gólem ze střední vzdálenosti. Viníte brankáře Laštůvku?

Přiznám se, že ani nevím, jak to tam spadlo, to bych střílel od pasu. Jestli to někdo tečoval, nebo netečoval. Neviděl jsem to přesně.