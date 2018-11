Bílý svět v Plzni. Může se český šampion pokusit o zázrak?

I když tušíte, že ten autobus uvidíte, stejně to s vámi cukne, když kolem vás projede křižovatkou na Tyršově ulici. Pořád vám to připadá poněkud nepatřičné, trochu bizarní.

Ten autobus má výrazně bílý podklad a je pomalovaný trofejemi. Vpředu svítí madridská espézetka a na straně pod řidičem nejúspěšnější fotbalové logo historie. Tři písmenka MFC ukrytá ve žlutém kroužku, navrchu s královskou korunou.

Ano, Real Madrid přijel. Se všemi hvězdami, miliony, prestiží, neochvějným sebevědomím nebo bodyguardy.

Plzeň už toho za poslední roky zažila dost, ovšem tak působivé kulisy ještě nikdy. Nic není víc než Real.

Nic není víc než bílý svět, který dorazil v úterý po obědě v podobě úžasňáků Modriče, Balea, Kroose, Benzemy, Courtoise nebo Ramose.

Vlastně pardon, něco víc přece jen existuje. Kdyby se podařilo Plzni bodovat. Nebo snad vyhrát.

Třináctinásobný vítěz Ligy mistrů si prochází složitějším obdobím, kvůli pěti podzimním porážkám propustil trenéra Lopeteguiho a na lavičku provizorně posadil kouče Solariho z juniorky, jenže síla pořád zůstává drtivá.

Na hřišti i mimo. Vždyť se pokouší ovládnout Ligu mistrů počtvrté za sebou!

Real je prostě VIP.

Plzeň přesto tajně doufá, že by mohla fotbalovou legendu zaskočit. Jako v prvním utkání, kdy překvapivě sahala po remíze. Prohrála 1:2 a vyslechla si slova uznání.

„Hráči se v Madridu přesvědčili, na co mají. To pro mě byla nejpodstatnější zpráva,“ prohlásil kouč Pavel Vrba, než své chlapce vyslal do předzápasového tréninku. Záložník Kovařík přiběhl o pár vteřin později, než ostatní vyrazili k prvnímu kolečku kolem hřiště, takže ho trenér okamžitě upozornil: „Máš to za sto!“ Asi nemusíme dodávat, že se jedná o pokutu do klubové kasy.

Plzeň - Real Madrid Hraje se ve středu od 21.00 hodin v Plzni, vstupenky jsou dlouho vyprodané. Přímý přenos vysílá O2 TV Sport, online reportáž sledujte na fotbal.idnes.cz. Rozhodčí: Aytekin (Něm.). Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Kopic - Chorý. Real: Navas - Odriozola, Ramos, Nacho, Reguilón - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Vinícius jr.

Načančaný stadion, všude reklamy na Ligu mistrů a před branami mraky sběratelů o podpis, kteří se v drtivé většině vysněného autogramu od madridských es nedočkali. I novinářský sál byl daleko plnější než jindy. Při druhé otázce na trenéra Vrbu dokonce ve vydýchané místnosti zkolabovala mladá hosteska. Museli ji odnést a křísit.

Na večer se nahlásilo 200 reportérů z celého světa, to tu ještě nebylo. To, že je dávno vyprodáno, asi netřeba zmiňovat.

Tak co myslíte? Může se Plzeň pokusit o zázrak?

Sázející dávají na plzeňské vítězství minimální částky a bookmakeři je v tom názoru podporují. „Nic proti Plzni, ale Real bude favoritem, i kdyby nastoupil v deseti,“ uvedl Petr Urbanec z Tipsportu.

Záložník Patrik Hrošovský však kontroval: „Pokud budeme schopni ukázat výkon na hranici svých schopností, může to dopadnout ještě lépe než v Madridu.“

Ó, taková troufalost. Pravděpodobnost je skutečně minimální, ale třeba to ve středu českému outsiderovi vyjde. Jakýkoli plusový bod by vešel do kronik celého českého fotbalu.

Mimochodem, říká vám něco klub s názvem AD Alcorcón? Nikdy nedosáhl na první španělskou ligu, posledních osm let se plácá ve druhé, přesto má v archivu jednu nevšední kapitolu.

Je to devět let, co si v poháru vyšlápl právě na Real. Doslova ho zadupal do země. Tehdy, v říjnu 2009, celý svět žasnul, komu že se to podařilo rozstřílet legendu 4:0.

V internetové encyklopedii dokonce od té doby narazíte na heslo Alcorconazo, kterým se šokující vítězství odpadlíka označuje. Výbuch Realu a senzační úspěch neznámého týmu ze třetí ligy se dostal na titulní stránky v Anglii, Francii i Itálii. Přitom hráči Alcorcónu si za rok v průměru vydělali méně než Cristiano Ronaldo, největší hvězda Realu, za jediný den.

Ronaldo sice kvůli zranění musel zápas vynechat, ale jinak Real nenasadil nijak podřadnou sestavu. Naskočili báječní Raúl, Guti, Van der Vaart či Van Nistelrooy, v brance trpěl Polák Dudek a v útoku Benzema, kterého Real nasadí i nyní.

„Stydím se,“ hlesl trenér Manuel Pellegrini. V novinách si musel číst o největším ponížení v klubové historii. Tým se hledal, byl bez šťávy, zranitelný. Čekáte na pointu?

Santiago Solari, trenér fotbalistů Realu Madrid, před zápasem Ligy mistrů proti Viktorii Plzeň

Teď je situace dost podobná. Cristiano Ronaldo v létě zmizel do Juventusu, Real tápe a ve španělských listech narážíte na slova: vrak, impotentní nebo megakrize.

I proto má Plzeň šanci, jaká se možná už nikdy nebude opakovat. Je to šance na zázrak.