Bakoš pokračuje v Plzni. Sní, že si zahraje na Old Trafford

„Jsem rád, že v Plzni můžu pokračovat. Stále mám neskutečnou chuť hrát dobrý fotbal a podpořit nejdůležitější a nejlepší klub ve své kariéře. Věřím, že budu zdravý a schopný být na hřišti pro své spoluhráče oporou,“ uvedl na klubovém webu Bakoš.

Bývalý slovenský reprezentant patří k hlavním postavám plzeňského klubu. S Viktorií získal čtyři mistrovské tituly a byl u dvou postupů do základní skupiny Ligy mistrů. Další účast v hlavní fáze prestižní soutěže ho s Plzní čeká v příští sezoně.

„Těším se na to. Je to sen každého hráče, když se tam člověk dostane, chce se tam vrátit znovu. Nám se to podařilo a doufám, že tam vydržíme co nejdéle,“ uvedl Bakoš.

„Chceme ukázat, že Plzeň je fotbalově a klubově silná. Chtěl bych si hrozně zahrát na Old Trafford, stadionu Manchesteru United, což je jeden z mých nejoblíbenějších klubů,“ přál si Bakoš.

V české lize má na kontě 207 utkání a 67 branek. V tomto ročníku nastupoval spíše jako střídající hráč, blýskl se však v Evropské lize. V domácí odvetě osmifinále se Sportingem Lisabon dal dva góly a to samé se mu povedlo v závěrečném 4. předkole proti Larnace. V letech 2015 až 2016 působil v Liberci.