Další test. Plzeňské fotbalisty čeká Horváthův Sokolov

Teď se postaví proti „svojí“ Viktorii, byť jen v přípravě. A nebude to poprvé, Sokolov je pravidelným soupeřem mistra. Před rokem prohrál v Luční ulici 2:3, letos v zimě 0:6. „Jsme teprve na samém začátku. Kluci ví, že teď jde hlavně o to, aby zůstali zdraví a nabrali co nejvíce kondice,“ uvedl trenér Pavel Horváth, který do týmu zapracovává i některé nové hráče.

V přípravě zatím odehrál Sokolov jediné utkání, ve Františkových Lázních zvítězil 4:0. Viktoriáni v plné zátěži porazili dva divizní celky, Doubravku (7:0) a Klatovy (6:0). „Ostřejší zápasy přijdou až na soustředění v Rakousku, tohle bereme jako doplněk hrubé přípravy,“ řekl asistent FC Viktoria Dušan Fitzel.

Před odjezdem do Westendorfu nastoupí Plzeň ještě v neděli od 10.30 hodin v Přešticích proti druholigovým Českým Budějovicím. O tři dny později zamíří do Alp, kde je prověří ruský Achmat Groznyj, rakouský Innsbruck a v generálce na ligové boje 14. července slavné Dynamo Kyjev.