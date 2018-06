Rybář Řezník přišel kvůli startu přípravy o lov dravců

„Pro nás je to taková pohádka, vážíme si toho. Počkáme si na soupeře, ale už teď víme, že to nebude jednoduché. Ideální by bylo zůstat v pohárech do jara. Ale musíme se soustředit i na ligu,“ říkal Řezník novinářům na začátku přípravy.

Jaký byl první trénink?

Takový rozjížděcí, abychom se pomalu dostali do tempa. Bylo to zábavné, něco s balonem, bago, i jsme si zahráli.

Přiznejte, nebral byste delší dovolenou? Nebo už jste se těšil zpátky mezi kluky?

Uteklo to jako voda. (úsměv) Ale zase jsme měli úplné volno, nemuseli jsme nic plnit. Myslím, že každý z kluků už se těšil zpátky.

Mluvil jste o vodě, vy jste vášnivý rybář. Došlo ve volnu i na oblíbeného koníčka?

Byli jsme týden na dovolené s rodinou, ale pak jsem chodil u nás na Moravě na ryby, jak to jen šlo, vyrazili jsme se švagrem. Teď mě trošku mrzí, že jsem musel do Plzně.

Jak to?

Dneska končí doba hájení dravců, jejich lov mě baví. U nás se dá navíc chytat nonstop, ale nedá se nic dělat, už mám jiné povinnosti.

Letos vás čeká nezvyklá sezona. Už teď máte jistou skupinu Ligy mistrů. Jaký tam bude cíl?

Ideální by bylo zůstat v pohárové Evropě do jara. Ale musíme se soustředit i na naši ligu.

Ta se bude letos hrát novým systémem. Co na to říkáte?

To uvidíme asi až po prvním roce. Nemám s tím žádnou zkušenost, ale hraje se tak v Polsku a Belgii.

O vaší kabině se říká, že je specifická. Teď přišli čtyři noví hráči, co musí splnit, abyste je přijali?

To možná až budeme mít zápisné, ale to si necháme pro sebe. (úsměv) Kluci jsou v pohodě. Myslím, že zapadnou dobře.

Ani v případě Nigerijce Ekpaie, kde bude i jazyková bariéra?

Uvidíme, zatím ho moc neznáme. Ale i on bude v pohodě. Jazyk bude spíš oříšek pro trenéry, aby mu vysvětlili taktické věci. A možná ho naučíme trošku česky.

Kdo by se ho mohl ujmout?

Cizincům všechno vysvětluje trenér Fitzel. Z kluků umí dobře anglicky Dan Kolář, ale fotbalové základy snad zvládneme všichni.