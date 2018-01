Fotbalisté Plzně absolvují testy. Na pásu běhal i střelec Krmenčík

Mezi prvními, kdo dopoledne testy absolvovali, byli krajní záložníci Václav Pilař s Martinem Zemanem, kteří závěr podzimu kvůli zranění vynechali. Teď se zdají být fit, po nezbytném převážení a rozcvičení zamířili rovnou na běžecký pás.

„Člověk se musí vydat ze všech sil, aby měl výsledek vypovídající hodnotu. Proto nejsou testy moc oblíbené. Já to ale beru tak, že bez nich to zkrátka nejde. Věřím, že nám to pomůže k lepším výkonům v tréninku i zápasech,“ prohlásil Martin Zeman pro klubový web.

Viktoriáni ale nezaháleli ani o dovolené, už od 21. prosince běhali individuálně se sporttestery. „Měli jsme naordinované individuální tréninky, které jsem si poctivě plnil. Teď už se všichni těšíme na hřiště, ale potřebujeme znát údaje o našich fyzických schopnostech. Proto se snažím nic nezanedbávat,“ doplnil po zátěžovém testu Václav Pilař.

Následovali je i nejlepší ligový kanonýr Michael Krmenčík nebo Aleš Čermák. První společný trénink absolvují viktoriáni zítra, v neděli je pak čeká v Luční ulici příprava s třetiligovým Ústím nad Orlicí.

Během zimní přípravy se hned dvakrát vydají na soustředění do Španělska. Nejprve už 15. ledna zamíří do Marbelly v provincii Málaga, na přelomu ledna a února se pak vydají do známého letoviska na pobřeží Středozemního moře Benidrom. Celkem by tam měli sehrát šest přípravných zápasů se zahraničními soupeři.

„Jejich jména brzy oznámíme,“ sliboval mluvčí klubu Václav Hanzlík. Jedním z nich by měla být švýcarská Basilej s českými reprezentanty – brankářem Tomášem Vaclíkem a stoperem Markem Suchým.