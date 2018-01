Fotbalisty Plzně prověří Číňané, pak se tým vrací domů

V přípravě čínský klub remizoval s německým Braunschweigem 2:2 i švýcarským Lucernem 1:1, prohrál se skotským Patrick Thistle (1:2).

Další zajímavé setkání čeká na rakouského fotbalistu v plzeňských službách Andrease Ivanschitze. Zatímco v zápase se Salzburgem nastoupil proti svému bývalému klubu, dnes zase potká na trávníku Nigerijce Obafemi Martinse, s nímž působil v americkém Seattlu.

„Na setkání s Obafemim se těším,“ prozradil na klubovém webu Ivanschitz. „Proti Šanghaji určitě budeme chtít napravit zaváhání ze zápasu se Salzburgem, který se nám opravdu nevydařil,“ dodal rakouský záložník.

Ještě donedávna hrál za čínskou Šanghaj i slavný Argentinec Carlos Tévez, jenž se však v zimě vrátil do Boca Juniors. „Bylo to sedm měsíců dovolené. Číňané fotbal neumí, nemají tolik talentu jako Evropané nebo Jihoameričané, kteří ho hrají už odmala,“ prohlásil po návratu do Argentiny Tévez, jenž v Šanghaji pobíral rekordní plat 800 tisíc dolarů (17 milionů korun) týdně!

Tévez přitom zdaleka není jedinou hvězdou světového formátu, která za klub ze Šanghaje hrála. V minulosti tady působili třeba i Didier Drogba nebo Nicolas Anelka. V současném kádru jsou převážně Číňané, ale ani Martins není jediným cizincem, působí tam ještě Korejec Kim Kee-hee, dva Kolumbijci (Guarin Fredy a Moreno Giovanni) a Demba Ba ze Senegalu.