Je to velké zklamání, svěřil se plzeňský Kovařík po remíze s Příbramí

„Je to velké zklamání, že jsme nezískali tři body. To bychom s Příbramí doma dopustit měli,“ litoval 30letý Kovařík a zkoušel najít i příčiny.

„Oni z ojedinělé šance dali vedoucí gól, pak už víceméně bránili. My jsme tam měli hodně šancí, ale chyběl nám větší klid a přehled v zakončení. To nás dneska stálo tři body,“ doplnil levonohý záložník.

Trenér Příbrami Csaplár po utkání novinářům říkal, že jste to odmakali, jenom jste neměli štěstí. Viděl jste to podobně?

Makali jsme, to určitě. Ale neřekl bych, že to bylo o štěstí. Je to o kvalitě ve finální fázi. Když to srovnám s Realem, tak ten tady měl šest šancí a dal pět gólů.

Co tomu tedy podle vás chybělo? Přišlo mi, že jste se celý zápas nedostali do tempa…

To bych neřekl. Snažili jsme se kombinovat, oni bránili, bylo to tam hodně zahuštěné. Z naší strany tam bylo málo průnikových přihrávek. Museli jsme tedy hrát přes strany, létalo hodně centrů, ale bohužel jsme to řešili špatně.

Nemohlo hrát roli to, že jste nastoupili pár dnů po zápase s Realem? Ani plný stadion nebyl, soupeř není tak atraktivní…

To určitě ne. Chceme podávat co nejlepší výkony pokaždé, ale ne vždycky se to podaří. Soustředili jsme se jako na každý jiný zápas.

Jenže tahle remíza hodně bolí. V boji o titul byste neměli doma s Příbramí ztrácet…

To bychom neměli, ztráta je to velká. Na druhou stranu, o ničem to nerozhoduje, ale musíme se poučit. Zbývá ještě patnáct kol plus nadstavba, ve hře je spousta bodů. O to víc teď musíme makat dál…

Vy jste nastoupil po zranění, jak se vám po té odmlce hrálo?

Nevěděl jsem, co od sebe čekat. Naplno jsem toho až tolik neodtrénoval, měl jsem spíš individuální přípravu. Nakonec jsem se necítil až tak zle, v tom problém nebyl.

Teď má liga reprezentační přestávku. Vy jste tolik nehrál, ale co ostatní, rádi si odpočinou?

Myslím, že to přijde vhod, hráli jsme teď často dvakrát v týdnu. Příští víkend si odpočineme, ale zase budou během týdne dvoufázové tréninky. Snad se dobře připravíme na závěrečnou pasáž podzimu.