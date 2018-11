Po Realu čeká Příbram. V hlavě si to přehodíte, tvrdí plzeňský Hruška

Což je klub, kde 32letý Hruška strávil většinu kariéry a v jehož dresu odchytal téměř dvě stovky ligových zápasů.

Je to pro vás ještě stále specifický zápas? Těšíte se na setkání s bývalými spoluhráči?

Nějak speciálně to už nevnímám. Je to prostě další ligový zápas, budu se na něj připravovat jako na každý jiný. Po tom sestupu tam navíc moc bývalých spoluhráčů už není, je to taková trochu jiná Příbram. Ale vedení tam zůstalo, z kluků pak třeba Réza (Jan Rezek).

Příbram měla jako nováček velmi slušný vstup do ligy, ale teď má za sebou sérii čtyř vysokých porážek. Co očekáváte, že předvedou v Plzni?

O tom já ani nechci nějak přemýšlet. My hrajeme doma, musíme ten zápas zvládnout a vyhrát ho. Jak se bude prezentovat soupeř, to není naše věc. My se musíme soustředit hlavně sami na sebe.

Kvůli kartám chybí Limberský Čtyři dny po porážce 0:5 v Lize mistrů s Realem Madrid zakončí fotbalisté Plzně první polovinu základní části Fortuna:ligy doma proti nováčkovi z Příbrami. „Všechny nás ta porážka s Realem bolí. Jsem rád, že nás podrželi diváci. Patří jim za to dík,“ vzkázal trenér Pavel Vrba. Teď už se tým chystá na Příbram, která se po dobrém začátku sezony propadla až na 13. místo. „Po odchodu Matouška a zranění Slepičky se jim to zadrhlo,“ mínil Vrba. Kromě zraněného Krmenčíka bude postrádat kvůli žlutým kartám i Limberského, Havel má po zákroku Ramose zlomený nos.

Ve středu jste hráli Ligu mistrů proti Realu, teď vás čeká Příbram. Jak gólman vnímá takové změny v kvalitě soupeřů?

Je to rozdílné, ale ve fotbale se už nějakou dobu pohybuju. Zvykl jsem si, i když poháry jsou pro mě nové. V hlavě si to přehodíte...

V poslední době jste měli hodně utkání. Jak vy osobně zvládáte ten náročný program?

Člověk fotbal dělá pro to, aby hrál zápasy. Za mě osobně, čím víc toho odchytám, tím lépe. Určitě radši hraju, než trénuju. Navíc teď zase nastoupíme před našimi skvělými fanoušky, není co řešit.

A na co byste je na neděli nalákal?

Já doufám, že na více gólů než na vítězství 1:0... (úsměv) Chtěl bych, abychom ten zápas zvládli s nějakou lepší produktivitou.