Nenechte nás v tom samotné, burcuje obránce Hubník plzeňské fanoušky

„Už je na čase, abychom potěšili naše fanoušky,“ prohlásil už minulý týden v Brně slovenský útočník Marek Bakoš.

Cíl viktoriánů pro zítřejší souboj je tak jasný - získat tři body a udělat další krok k mistrovskému titulu. „Mezi hráči není úplně populární kvůli pověrčivosti o titulu mluvit. Ale já to říkám na rovinu. Jsme první, do konce ligy zbývá pět kol a my chceme titul. A budeme o něj bojovat do posledních sil,“ prohlásil pro klubový web stoper a kapitán týmu Roman Hubník.

Jeho tým byl v domácí Doosan Areně dlouho suverénní, na podzim v ní neztratil v HET lize ani bod, i v základní skupině Evropské ligy si tady poradil se všemi soupeři. Na jaře ve Štruncových sadech tady slavil postup přes Partizan Bělehrad do osmifinále, v němž poté vypadl se Sportingem Lisabon až v prodloužení. Jenže v domácí soutěži to nešlo a přišly nečekané porážky s Jihlavou (0:1) a Mladou Boleslaví (1:2).

Teď všichni v Plzni věří, že nastal čas pro změnu. Hráči budou spoléhat i na hlasitou podporu z hlediště. „Máme před sebou obrovsky důležité zápasy. Nenechte nás v tom samotné, protože jde opravdu o hodně. Jdeme do finále, pojďte s námi,“ burcuje fanoušky Hubník, vědom si toho, že jarní výkony nejsou optimální.

Naději dává zlepšení z posledních zápasů. Zvrat se Spartou, kdy viktoriáni smazali manko 0:2, a především jasné vítězství v Brně. „V posledních týdnech a měsících jsme dostali pár facek. Ale z určitého hlediska je to asi dobře. Každý z kluků se teď touží rvát za Viktorii a znovu vybojovat pro naše skvělé fanoušky to, po čem touží nejvíc. Tedy mistrovský titul,“ dodal zkušený stoper, jenž už v Plzni zvedal pohár nad hlavu v letech 2015 a 2016.

Předtím zažil i Ligu mistrů v sezoně 2013/14. Tu má na dosah i český mistr z letošního ročníku.