Skoro třicet střel, tyčka... Ale góly jsou teď plzeňský problém

Stejně jako hostující Slovácko, které prakticky nemělo žádnou kloudnou útočnou akci. Jenže v 70. minutě šli hosté do vedení po fatální hrubce brankáře Kozáčika. Ten trefil při odkopu od branky hostujícího Sadílka a po jeho přiťuknutí se mladík Kubala zachoval jako mazák a chladnokrevně skóroval.

„Prostě udělal chybu v rozehrávce, to se stává. Kdyby byl fotbal bez chyb, tak bychom ho hráli asi jen na playstationu. Stalo se,“ podržel po utkání trenér Pavel Vrba svou brankářskou jedničku.

Té se zastal i jeho protějšek Milan Heča, jemuž se něco podobného „povedlo“ v březnovém zápase v Olomouci. To takhle „namazal“ Řezníčkovi, jenž v Sigmě hostuje z Plzně, a Slovácko padlo 0:1. „Kozáčik čekal, až se mu hráči nabídnou, a my jsme toho dokázali využít. Ale taková chyba se stane a zrovna já o tom něco vím. Určitě mu to nikdo v kabině nebude vyčítat,“ líčil gólman Slovácka.

Viktoriáni pak vrhli všechno do útoku, poslední čtvrthodinu dohrávali se třemi útočníky a dočkali se aspoň vyrovnání. V 78. minutě ránu Chorého srazil za záda gólmana Heči stoper Krejčí – 1:1. Jenže další plzeňské šance už zůstaly nevyužity. Vše charakterizovala poslední akce zápasu, kdy dlouhý nákop propadl mezi stopery Slovácka ke Krmenčíkovi – nejlepší ligový kanonýr však branku vysoko přestřelil. Pak jen zoufale klesl k zemi...

Bod ze zápasu se zachraňujícím se Slováckem nic moc neřeší. Viktoria, které se vykartoval záložník Zeman, potřebuje ze zbývajících dvou zápasů – v sobotu doma s Teplicemi a další víkend v Praze na Dukle – alespoň jednu výhru.

„Věřím, že pokud budeme hrát jako dnes, tak ty tři body uhrajeme,“ říkal novinářům trenér Pavel Vrba, který svůj tým za výkon chválil. „Myslím, že jsme předvedli náš nejlepší domácí výkon v jarní části. Bohužel jsme ve finální fázi zklamali, navíc jsme soupeři darovali gól,“ který rázně odmítl spekulace o svém odchodu do Ruska.