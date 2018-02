Pilař opouští Plzeň, kariéru chce oživit na hostování v Liberci

Plzeňský Václav Pilař (v popředí) pálí na branku Ústí nad Orlicí.

Plzeňský fotbalista Václav Pilař, jehož kariéra se kvůli vleklým zdravotním potížím v posledních letech neleskla, odchází na hostování do konce sezony do Liberce. V poslední den, kdy mohou české kluby angažovat profesionální hráče, je to velmi zajímavá změna.

Přestože je devětadvacetiletý krajní záložník momentálně lehce zraněný, pro Liberec to může být velmi kvalitní posila. „Momentálně Vašek pracuje na svém návratu po zranění kotníku. Věříme, že ve Slovanu v průběhu jarní části dostane dostatek příležitostí k získání potřebné herní praxe. Půlroční hostování je pro všechny strany ideálním řešením,“ prohlásil generální manažer klubu Adolf Šádek. V Plzni býval býval hvězdou, v reprezentaci oporou, ale poslední dva a půl roku Pilař kvůli vleklým zdravotním potížím takřka vůbec nic neodehrál. Za Plzeň od léta 2015 naskočil do deseti ligových zápasů, z toho jen dvakrát byl v základní sestavě. V současném ročníku Evropské ligy zasáhl do čtyř utkání, dva starty přidal i v domácím poháru. Pokud bude zdravý, v Liberci by mohl sbírat minut mnohem víc. „Bude to pro mě něco nového. V mojí momentální situaci je pro mě Liberec nejlepší příležitostí k odehrání co největšího množství kvalitních zápasů. Těší mě, že budu hostovat v týmu, který bojuje o účast v evropských pohárech,“ řekl Pilař. Je to tak trochu překvapivý krok. Spíš se zdálo, že kouč Pavel Vrba si Pilaře nechá a na hostování odejde jiný krajní hráč Jan Kovařík. Ten však ve víkendovém duelu v Olomouci nastoupil v základní sestavě, v níž nahradil nemocného Limberského. Zúžení kádr tak dopadlo na Pilaře. „Měl několik dalších nabídech z české ligy, z Polska, z Maďarska, ale zvolili jsme českou cestu a vybrali ambciozní klub s kvalitním zázemím i trenérským vedením. Věřím, že Vašek v Liberci ukáže, že je špičkovým hráčem,“ poznamenal hráčův agent Pavel Zíka ze společnosti Global Sports. Do Plzně přišel v létě 2011 z Hradce Králové, patřil do základní sestavy, po mistrovství Evropy 2012 přestoupil do Wolfsburgu. Jenže na podzim si během reprezentačního utkání vážně poranil koleno. Po roce odešel do Freiburgu a v létě 2014 se vrátil do Plzně. Následující sezonu odehrál v dobré formě, ale pak si znovu poranil koleno. Vynechal celý ročník 2015/2016 i podzim 2016. Začal nastupovat až loni na jaře. Ale drobná či větší zranění ho provázela dál.