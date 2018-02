Prospali jsme úvod a pak už jsme to neotočili, řekl Vrba po prohře

V čele tabulky má i tak dvanáctibodový náskok před pražskou Slavií, kterou Jihlava porazila stejným výsledkem minulý týden doma. „Nezvládli jsme začátek zápasu a soupeř naši laxnost potrestal,“ uvedl na tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

Tam vidíte hlavní příčinu porážky?

Ano, pak se to zlepšilo, snaha byla ale bohužel…Soupeř dobře bránil. My jsme se sice dostávali do střeleckých situací, ale nemělo to razanci, chyběla i přesnost.

Je to pro tým velká výstraha?

Ten začátek určitě. Ukázalo se, že pokud cokoliv podceníte, vymstí se to. Soupeři mají kvalitu, a když dobýváte defenzivu, ve které Jihlava pracovala velice dobře, těžko prosazujete.

Mohl se na koncentraci hráčů projevit čtvrteční postup do osmifinále Evropské ligy?

To bych netvrdil. Měli jsme tři dny a to je dostatečně dlouhá doba, abychom vstřebali to, co se stalo ve čtvrtek. Z tohoto pohledu to byla jednoznačně chyba z naší strany, to nebylo o poháru. Prospali jsme úvod zápasu a pak už jsme nedokázali vývoj otočit.