Chcete na plzeňský souboj s Partizanem? Nezapomeňte si občanku

Jak známo, tvrdé jádro Partizanu patří k nejbouřlivějším v Evropě a pokud by se horkokrevní srbští fanoušci dostali jinam než do svého vyhrazeného prostoru, hrozily by minimálně potyčky s místními. Tím pádem by následně Viktoria, coby pořadatel utkání, čelila sankcím od evropské asociace UEFA.



„Zápas s Partizanem s sebou přináší řadu bezpečnostních rizik. Prioritou je pro nás bezpečnost všech návštěvníků stadionu. Na základě předpisů UEFA a doporučení bezpečnostních složek se klub rozhodl přijmout opatření, podle kterého si vstupenky na zápas mohou zakoupit pouze příznivci s trvalým pobytem na území České republiky,“ řekl mluvčí Václav Hanzlík.



Mimochodem, prodej vstupenek na Evropskou ligu začal ve čtvrtek po poledni. Jsou k dostání od 300 korun a přednostní právo mají držitelé permanentek, kteří svá místa budou mít rezervována do příští středy. Následně se zahájí volný prodej.

Abychom nezapomněli, první utkání se hraje 15. února v Bělehradě a Partizanu reálně hrozí, že za předešlé nepřístojnosti v hledišti bude mít za trest zavřený stadion. Tím spíš by se dal očekávat nájezd fanoušků na odvetu do Plzně.