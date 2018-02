Osmifinále je úspěch. A jsem rád i za český fotbal, řekl Vrba po postupu

Plzeň ve čtvrteční odvetě prvního kola vyřazovací fáze porazila Partizan Bělehrad 2:0, což v součtu s remízou 1:1 v Srbsku poslalo dál český tým.

Vrba dovedl Plzeň do osmifinále podruhé, poprvé to bylo na jaře 2013 přes Neapol, kterou jeho tým porazil celkově 5:0. „Cením si všech postupů, ať to bylo s kýmkoli a kdekoli.“

Soupeře jste k ničemu nepustili, sami jste měli spoustu šancí a dali dva góly. Byl to výkon, jaký jste si představoval?

Když si vzpomenu na naše první soustřední ve Španělsku, kdy jsme dvakrát dostali pět gólů... Nebylo to pro nás pozitivní, ale poučné určitě ano. Dá se říct, že od těch zápasů se Salcburkem a Šanghají hrajeme mnohem víc zodpovědně a trpělivě. To se pak ukazuje v soutěžních utkáních.

Překvapilo vás, že si Partizan nevytvořil žádnou vyloženou šanci?

Pochvala pro naši defenzívu, k ničemu jsme je sice nepustili, ale soupeř kvalitu měl. Hosté byli velmi nebezpeční, mají ve svém středu výborné fotbalisty. My si tři čtyři šance vytvořili, ale dali jsme jen dva góly.

Ty tři čtyři šance jste nevyužili a skórovali až po hodině hry. Neměl jste obavy, že vás promarněné příležitosti budou mrzet?

Když nedáte určitý počet šancí, tak začnete být trochu víc nervózní. Ale klukům jsem v poločase říkal, že šance zase přijdou, ať jsou trpěliví, že určitě gól dáme a že to zvládneme.

V kádru máte spoustu třicátníků s velkými zkušenostmi. Může tento fakt rozhodovat?

Plzeň hraje poháry dlouhodobě, takže ty zkušenosti jsou k nezaplacení. Tuším, že poháry jsou tady sedm let nepřetržitě. Když takové zápasy zažijete, tak vám to pak strašně pomůže.

Dá se letošní postup do osmifinále srovnat s těmi předchozími?

Všech postupů si cením, ať je to kdekoliv a s kýmkoli. Být mezi šestnácti, je pro nás úspěch. A jsem rád i za český fotbal, protože hrajeme o národní koeficient, aby i mistr příští rok mohl postoupit přímo do Champions League. Takže to je dalších 400 milionů korun pro český fotbal.

Jak se postup do osmifinále Evropské ligy může odrazit pro jarní část na sebevědomí hráčů a pohodě v kabině?

Pokud budeme hrát každé tři dny a vyhnou se nám zranění, tak v tom problém nevidím. Ale jak už jsem říkal, pokud nás bude čekat důležitý zápas v naší lize, tak se přikloním k němu. To je realita.