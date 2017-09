Plzeň a komfortní náskok. Teď něco řešit je nesmysl, upozornil Vrba

Plzeň, v prognózách před sezonou až ten třetí vzadu, i po pondělní dohrávce proti Zlínu (2:1) zůstala stoprocentní.

Slavia kvůli třem remízám venku ztratila šest bodů, Sparta po prohraném derby má dvě porážky a dvě remízy, celkem přišla už o deset bodů.

„Je sedmý kolo,“ zdůraznil Vrba na pondělní tiskovce po utkání se Zlínem a jako by pohledem naznačoval „neblázněte“.

„Všechno se může otočit. Ano, začátek sezony máme velice dobrý, vyhráli jsme třikrát venku, čtyřikrát doma. Ale aniž bych podceňoval soupeře, s kterými jsme hráli, tak zápasy pravdy nás teprve čekají.“

Vrba není jen logicky opatrný, ale zřejmě si moc dobře pamatuje, jak vypadala sezona, s níž v Plzní získal první titul.

Jak lze prohospodařit velký náskok ročník 2010/2011

Po 7 kolech: Plzeň 19 bodů, Sparta 12.

Po 10 kolech: Plzeň 28 bodů, Sparta 19

Po 12 kolech: Plzeň 34 bodů, Sparta 22

Po 19 kolech: Plzeň 45 bodů, Sparta 43 ročník 2011/2012

Po 7 kolech: Sparta 21 bodů, Liberec 14, Plzeň 13

Po 9 kolech: Sparta 27 bodů, Plzeň a Liberec 15

Po 19 kolech: Sparta 43 bodů, Liberec 40, Plzeň 37

Po 29 kolech: Liberec 65 bodů, Plzeň 62, Sparta 61

Rozjezd na podzim 2010 měla Plzeň podobný, začala sice remízou s Olomoucí, ale následujících jedenáct zápasů vyhrála. Vypadalo to, že si hraje vlastní ligu, brzy měla devítibodový náskok, po dvanácti kolech na ni druhá Sparta ztrácela dokonce dvanáct bodů.

Teprve potom v Mladé Boleslavi poprvé prohrála. A po devatenácti kolech byl mezi Plzní a Spartou rozdíl jen dva body. Poté Plzeň zvládla vzájemný zápas a drama už nepřipustila.

To o rok později Sparta neztratila bod v prvních devíti kolech. Před Plzní a Libercem měla dvanáctibodový náskok, ale na jaře kolo před koncem ztratila naději na první příčku. A Plzeň s Libercem hrály v závěrečném dějství spolu o titul.

„Příště máme těžký zápas v Boleslavi, hned po reprezentační přestávce hrajeme na Spartě, pak máme ještě Slavii,“ vypočítával Vrba. „Až pak můžeme o něčem mluvit. Ale ne teď, to by byl nesmysl.“

I když Plzeň v domácí soutěži jen vyhrává, Vrba dobře vidí, že soupeře jeho tým zrovna neválcuje. Namále měl v Jablonci, s Olomoucí, v Jihlavě dal vítězný gól v nastavení. A kdyby v pondělí proměnili hosté ze Zlína po pauze obrovské šance...

„Viděli jste sami, že nemůžeme tvrdit, že je všechno ideální. Jsou pasáže, kdy to ideální je, pak jsou části zápasu kdy ne. Není důvod být nahoře. Spíš naopak, musíme si uvědomit, že když nebudeme hrát aktivně, tak můžeme mít problém s kýmkoli. A tím nechci podceňovat Zlín, který u nás hrál velice dobře.“

Plzeň v pondělní dohrávce po patnácti minutách vedla 2:0 a vypadalo to, že Zlín rozstřílí jako v prvním kole Duklu (4:0). „Ale nedotáhli jsme některé brejkové situace. Byla chyba, že jsme nedali třetí gól, pak by to asi vypadalo jinak,“ přemítal Vrba.

Zlín do poločasu snížil a po přestávce byl lepší. „A z naší strany to byl boj. Zlín byl aktivní, jeho mezihra byla lepší než naše. My jsme se po zisku míče nedokázali dostat do kombinace, spíš jsme jen odkopávali. Oni měli lepší postavení, lepší pohyb, my jsme k hráčům jen dobíhali. Nedokázali jsme hrát jako v prvních čtyřiceti minutách,“ vypočítával plzeňský kouč.

Vrbu zároveň musí varovat i vystupování jeho týmu v pohárech. Dva debakly s rumunským týmem FCSB (1:4 a 0:3), nejdřív v kvalifikaci o Ligu mistrů a minulý týden ve skupině Evropské ligy. Mezi nimi nepřesvědčivý postup z play-off přes AEK Larnaku.

V ročnících (2010/2011 a 2012/2013), kdy Plzeň pod Vrbou získala mistrovské tituly, byla na podzim vynikající i v pohárech, pokaždé postoupila do Ligy mistrů. Rozdíl proti letošní sezoně je patrný a Vrba si to moc dobře uvědomuje.