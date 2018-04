Musíme se zamyslet, nabádá plzeňský kouč Vrba a chystá změny

Plzeň už tři zápasy za sebou doma nevyhrála a to se jí stalo naposledy v dubnu 2010.

„Ty jarní domácí se opakují, budeme se nad tím muset zamyslet,“ říkal po sobotní porážce s Mladou Boleslaví plzeňský kouč Pavel Vrba.

V čem byl největší problém?

Boleslav, hlavně v prvním poločase, byla lepší, důraznější, sbírala dlouhé balony. A to dneska ve fotbale rozhoduje, my jsme byli všude pozdě. Hosté zaslouženě vedli.

Druhá půle vám z vaší strany přišla lepší?

Proti deseti jsme hru zjednodušili, měli jsme několik závarů, ale z brejku jsme podruhé inkasovali a to asi rozhodlo. Pak jsme sice měli tlak, létalo to ve vápně, snížili jsme. Pokud ale promrháme první poločas, jako se to stalo dneska, je pak těžké bodovat. Je to jen naše chyba.

Čím myslíte, že to je, v přístupu hráčů?

To se musíte zeptat jich. Ale z mého pohledu byl první poločas od některých hráčů špatný.

Budete na to nějak reagovat?

Opakuje se to, takže reagovat budeme muset. Je to hodně pravděpodobné.

Cítíte, že se právě teď může liga lámat? Je třeba to napravit už ve středeční dohrávce v Ostravě.

My hlavně doma to neuhráváme to, co bychom chtěli. Venku až takový problém nevidím, převezli jsme body z Olomouce i Zlína. Viktorce už se to řadu let nestalo, že by měla ze tří zápasů doma jen bod. To je velký problém.

Navíc jste na konci první půle přišli o střelce Krmenčíka, který střídal kvůli zranění kotníku. Víte, jak to s ním vypadá?

Nemám žádné zprávy, čekáme na odborné vyšetření v nemocnici. Nic bližšího vám říct nemůžu.